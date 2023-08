¿Por qué Juan José Origel dijo que Guillermo, el hermano de Eduardo Capetillo, murió?

CIUDAD DE MÉXICO.— Por muchos años, Juan José Origel fue uno de los periodista de espectáculos que soltó varias exclusivas, sin embargo, desde hace un tiempo su trayectoria se ha visto afectada. Ahora, su reputación se encuentra tambaleando, pues recientemente anunció que Guillermo Capetillo murió.

La noticia impactó y evidentemente se difundió, pero tras un par de horas de haberse dado, una reconocida periodista desmintió al apodado 'Pepillo' Origel afirmando que el hermano del actor Eduardo Capetillo no falleció, entonces ¿qué pasó?

'Pepillo' Origel da a conocer que Guillermo, el hermano de Eduardo Capetillo, murió

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el también exconductor del programa Ventaneando informó que el actor Guillermo Capetillo, a quien varios recuerdan por su participación en la telenovela “Los ricos también lloran” había fallecido.

“Me acaban de decir que falleció el actor Guillermo Capetillo. ¿Alguien sabe qué pasó?”, escribió Origel en su perfil junto a una fotografía del hermano del esposo de Bibi Gaytán

Sin embargo ante los comentarios en los que le pedían más información, el periodista de espectáculos reeditó su publicación original agregando: “¡Yo no aseguré nada! Me dijeron y yo pregunté si alguien sabía algo. Pero que no es cierto, Bendito Dios”.

No obstante, antes de cambiar su publicación, su colega Maxine Woodside desmintió esta "información".

De igual modo, en una emisión del programa Sale el sol, la excolaboradora de Maxine, Ana María Alvarado, tras el revuelo que 'Pepillo' ocasionó, decidió contactar al actor para verificar su bienestar y esclarecer lo que Origel había comunicado.

Guillermo Capetillo reacciona a su "muerte" informada por Juan José 'Pepillo' Origel

En una presunta plática que sostuvo Ana María Alvarado con el hermano de Eduardo Capetillo, el histrión afirmó estar "bien" y aunque no ahondó en cuál es su estado de salud o que se encuentra haciendo en estos momentos, agradeció la preocupación de todos.

“Bien, gracias”, fue el mensaje de voz que Guillermo Capetillo le envió a Ana María por WhatsApp, luego de que Juan José Origel causara desconcierto al anunciar que el actor había muerto.

FALSO el rumor de la muerte de #GuillermoCapetillo que expandió #PepilloOrigel al preguntar en redes@saleelsoltvuD83CuDF1E : https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/X3m6m88aU2 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) August 24, 2023

Cabe destacar que, luego de la ''ola'' masiva de críticas y ataques en contra del exconductor del programa La Oreja, éste tuvo que eliminar su publicación, aunque de nada sirvió, ya que varios internautas la recompartieron para evidenciar su error y avergonzarlo.

Y, luego de que dos de sus colegas desmintieran lo que publicó, Juan José Origel no ha emitido algún nuevo comunicado o disculpa, como se lo han solicitado los fans del primer actor quien participó en más de una telenovela de Televisa.

Salió Juan José Origel con su tontería • anunció la muerte de Guillermo Capetillo y esto es FALSO | ya el “periodismo” de Origel es de 5ta. ? pic.twitter.com/8Dpiv2Wckb — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 24, 2023

