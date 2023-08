Así se vivió el concierto JNS en Mérida

Un grupo de cuatro integrantes que ha marcado generaciones desde los años 90's con sus canciones se robó la atención del público la noche del 24 de agosto, en el auditorio La Isla. Las JNS llegaron con su tour "Bajo Tu Propio Riesgo", en donde lograron dar a todos los asistentes un viaje en el tiempo con su música.

Con espaldera en tonos morados y rosados recibieron a las personas que acudieron al concierto y, al quitárselas, comenzaron con la canción "Enferma de amor", seguido por "Me pongo mis jeans" y "Dime que me amas."

No podían faltar sus atuendos llenos de brillos, ropa en color rosado, plateado y azul, cada una integrante con su propio estilo de ropa.

Melissa Rodríguez, cantante de la agrupación, comentó que Mérida es la tercera ciudad en gozar de dicho show, "es como la patadita de la suerte para seguir en la gira", afirmó.

Entre su repertorio no faltó "Me haces tanto bien", "Corazón confidente", covers nostálgicos y alusivos a la cantante pop Britney Spears, "Yo no te pido la luna", "Tan viva" de su sencillo más reciente, entre otras.

Se dieron al público con sus interacción que causaron risas entre todos los presentes al vacilar sobre los tolocs y las tarántulas que les dieron la bienvenida en forma de susto como primer impacto a llegar a tierra yucateca.

Lograron su objetivo: llegar a los corazones de los Meridianos que acudieron a este su primer concierto como grupo JNS, teniendo un gran recibimiento y despedida por parte del auditorio.-VANESSA ARGÁEZ CASTILLA.