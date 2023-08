La hija de Bárbara de Regil es severamente criticada tras asistir a concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.— Mar de Regil, fue una de las famosas que asistieron la noche de este pasado jueves 24 de agosto, al primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Pero su presencia en dicho evento generó fuertes críticas; varias fans de la cantante estadounidense emitieron su enojo contra la hija de Bárbara de Regil, quien luego de presumir que asistiría a la presentación de la intérprete de 33 años, reveló que abandonó el show horas antes de que éste finalizara. Y aunque la joven dio a conocer la razón del por qué lo hizo, eso no evitó los comentarios en su contra.

Al igual que Bárbara de Regil (su mamá) la joven influencer parece tener una gran facilidad para generar la indignación de internautas.

La mañana de este 25 de agosto, esa idea quedó confirmada, pues el nombre de Mar de Regil se hizo tendencia de Twitter luego de las críticas que le "llovieron" al compartir un vídeo en el que dio a conocer que abandonó el concierto de Taylor Swift antes de que finalizara.

En el vídeo compartido en sus historias de Instagram, la hija de la protagonista de la serie "Rosario Tijeras", también reveló el motivo por el cual no vio cómo finalizó el tan esperado concierto de la intérprete de "Style".

Y es que según Mar, afirmó que le dolía la cabeza y no sabía si era por el peinado que se hizo. Sin embargo, la joven antes de finalizar su clip, bromeó con que era "una señora y ya se quería ir a descansar".

"Ya me voy del concierto de Taylor Swft, no lo terminé, o sea no me quedé hasta el final... no se si es la colita de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza...'', detalló la hija de Bárbara de Regil, quien se dejó ver caminando sola por las instalaciones del Foro Sol.