Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, se disculpa, ¿quién es y por qué se dijo que estaba muerto?

MÉXICO.— Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, se convirtió en tema de redes sociales, y posteriormente de los medios de comunicación, luego de que se dijera que murió. Sin embargo, esta información no había sido confirmada por alguna fuente confiable, por lo que horas después se indicó que el exvocalista de la Banda Cuisillos estaba vivo y solo se trató de un "malentendido".

Asimismo, el se indicó que la "muerte" del cantante, quien comenzó su carrera artística en un reality show, no fue un rumor emitido por algún internauta, sino una estrategia publicitaria previo al lanzamiento de su nuevo tema musical: ''Mi Funeral''. Después del enojo que causó el intérprete, éste ofreció una disculpa y explicó qué pasó con su presunta "muerte".

#UltimoMomento

Se está especulando que la supuesta muerte de “El Pájaro Ortíz” podría incluso ser una estrategia publicitaria para el lanzamiento de su próximo sencillo • hasta este instante la frase: “Mañana se darán detalles por este medio” sería la clave que sustenta el… pic.twitter.com/8Ry6oYqXoG — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 26, 2023

Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, se disculpa tras anunciar "su muerte"

Mediante una publicación en su Facebook, el cantante mencionó que una persona de su equipo de trabajo desató la confusión luego de que en su foto de perfil colocara un moño negro — el cual como es bien sabido, representa el fallecimiento de alguien— para promocionar el lanzamiento de una canción.

“Una persona de mi equipo de trabajo hace unos días había comentado sobre la idea de hacer una imagen mía con un moño negro para promocionar el lanzamiento de esta canción que se iba a lanzar el día de hoy... No sé sino fue muy claro al decir que no estaba de acuerdo”, declaró el cantante.

Qué mal asesorado está Sergio el pájaro Ortiz! Con la muerte no se juega. pic.twitter.com/efXl7wERlw — La Chicuela?? (@chicuela) August 26, 2023

Asimismo, Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, también externó que la publicación que desató el rumor de "su muerte", sucedió luego que saliera de la ciudad y se quedara sin señal, por ello no se dio cuenta de que la polémica imagen ya formaba parte de su perfil y a su vez esto se convertiría en una situación que “se salió de control”.

“Siempre he estado en contra del morbo para crear vistas (…) No sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro y da lugar a pensar muchas cosas”, agregó.

Finalmente, el cantante mencionó que el sencillo ya no se estrenará este 26 de agosto y que la persona que generó el escándalo ya fue despedida.

“...Creo que con eso no se juega y no se vale; yo esto muy molesto, esta persona ya no trabaja conmigo”, puntualizó el exintegrante de Banda Cuisillos, quien también manifestó que "se abrumó tanto" que: “estoy pensando en tomar acciones legales porque no se vale”.

¿Quién es Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz?

Tras la controversia que se generó luego de que se hablara de "la muerte" de Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, varios también admitieron no conocer al cantante "muerto".

Sin embargo, el intérprete ya había destacado en la farándula, pues fue integrante de la Banda Cuisillos durante 8 años hasta que decidió convertirse en solista y compositor.

No se quien sea el RP y Manager de @elpajaroortiz pero si mañana da a conocer el video oficial, de pésimo gusto su estrategia.

Avísenle que sus fanáticos están muy molestos y ya se están organizando para darle unfollow masivo. pic.twitter.com/sshIQ3JcKz — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 26, 2023

El originario de Guadalajara, Jalisco, según una entrevista que concedió para Karina Hernández en diciembre de 2019, relató que comenzó su carrera artística como una estrella infantil en la segunda temporada de Código F.A.M.A., y con tan sólo 10 años de edad lanzó su primera canción ''Mi Talismán''.

Sergio Ortiz también probó suerte como actor con personajes secundarios en telenovelas, pero terminó regresando a la música y encontró una gran oportunidad en la banda Cuisillos, pues se convirtió en el vocalista hasta hace unos años.

Han pasado ya 14 años desde Código F.A.M.A. Segunda edición y así se ven y lucen los 16 participantes quienes nos hicieron reír con sus ocurrencias pero también nos hicieron llorar con sus expulsiones... ¡el código ha cambiado! uD83DuDE0D



¿Cual era tu código favorito? uD83EuDD14 pic.twitter.com/93hX3m69tE — ?Generación TN? (@GeneracionTN) May 30, 2018

El cantante quien actualmente tendría 29 años de edad, ha grabado con cantantes como Jacki, exvocalista de la Banda El Recodo, y entre sus temas más sonados se encuentran: "No bailes de caballito", "No señor apache" y "La quebradora".

¿Por qué Sergio Ortiz es conocido como “El Pájaro”?

El intérprete de música ranchera reveló que su apodo fue resultado de un repentino cambio de imagen que sufrió antes de adicionar para Cuisillos.

“En la banda en la que estaba, al hacer un tipo casting... llegue con el pelo esponjado. Entonces el dueño, Arturo Macías, me dijo: ‘Te pareces al pájaro loco’. Ya cuando me escuchó cantar y me invitó a formar parte de su organización, me dijeron que así me iban a poner”, contó el cantante a Karina Hernández.

“Pasado-PRESENTE-Futuro” ?



El pasado, es pasado.

El futuro, incierto.

Y el presente es un regalo…



uD83DuDD25Estoy de regresouD83DuDD25 pic.twitter.com/aydhMwgwEO — El Pájaro Ortíz (@elpajaroortiz) October 23, 2022

