Eduin Caz confiesa que fue diagnosticado con cáncer de esófago (VÍDEO)

Hace tan sólo unas semanas Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, anunció que,tras concluir sus compromisos con la banda, hará una pausa en su carrera y se tomará un tiempo lejos de los escenarios para centrarse en recuperar su vida y ser un mejor padre para sus hijos.

Este fin de semana Firme se presentaron en la Feria Nacional Potosina, donde, frente a más de 300 mil personas, Caz confesó que por varios meses estuvo luchando contra el cáncer de esófago. Esto fue lo que dijo.

Las palabras del intérprete de "Ya supérame" dejaron fríos a sus fans, sobre todo, luego de que éste, en pleno escenario mostrara las cicatrices de una operación a la que tuvo que someterse para poder combatir a esta enfermedad:

"Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir... Fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer", dijo.

Asimismo, detalló que el diagnóstico lo recibió a finales del pasado 2023 y aunque llegó a creer que moriría, ahora puede gritar a los cuatro vientos que esta difícil etapa de su vida ha quedado atrás:

"Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos”, agregó.

Caz también explicó que si nunca habló sobre su verdadera situación de salud fue porque no quería que lo vieran con lástima, pero en este momento de su vida, cuando por fin ha salido adelante tiene mucho que agradecer y mucho por qué vivir:

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’... entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, expresó, mientras su hermano Jhonny gritó “¡Vencimos al cáncer!”.