Amiga de Wendy Guevara denuncia que entraron al cuarto de ''La Perdida'' sin autorización

CIUDAD DE MÉXICO.— Wendy Guevara al parecer no solo tiene que preocuparse de las críticas y comentarios malintencionados en su contra, también del personal del hotel en el que se hospeda, pues una de sus amigas denunció que un empleado del lugar en el que se están quedando, entró a la habitación de la ganadora de La Casa de los Famosos México sin autorización de nadie.

La amiga de la también integrante de "Las Perdidas" se mostró molesta e inconforme con esta situación, pues el hombre no emitió algún motivo válido para justificar su acceso al cuarto de la influencer.

Así fue como el empleado de un hotel entró al cuarto de Wendy Guevara sin autorización

Fue la noche de este pasado lunes 28 de agosto, que Evelyn, una de las amigas de la exparticipante del reality show de Televisa, mediante un vídeo compartido en redes sociales, a modo de denuncia, dio a conocer que un hombre entró al cuarto de su amiga.

En su clip, la amiga cercana de la originaria de Guanajuato inició relatando que Wendy, ella y otras personas más irían al concierto de Yuri. Sin embargo, ella terminó quedándose en el hotel pues se sintió mal.

Evelyn prosiguió relatando que vivió un incómodo momento cuando mientras estaba en el cuarto de la integrante de ''Las Perdidas'', el recepcionista entró a la habitación.

Asimismo, la amiga de Wendy mencionó que debido a que se sentía mal, se quedó dormida. Pero, de pronto una serie de ruidos la despertado. Fue así como se percató de un intruso.

“Yo lo tengo qué decir, dije qué onda... me paro y va entrando un tipo que está en recepción y la verdad me saqué de onda, le dije: ‘oye qué te pasa’ y me dijo: ‘Pensé que estaba solo... es que se activó la alarma, la alarma de fumar’, le quería acomodar de mil maneras, ¿por qué exactamente en la habitación de Wendy?”, detalló en su video la también creadora de contenido.

Evelyn también narró que el trabajador trató de justificarse indicando que se había confundido de cuarto, pero ella no le creyó su versión.

“Él pensó que estaba en mi habitación del quinto piso, estoy ahorita en el cuarto piso, es primera vez que nos quedamos. Yo le marqué a Wendy y le dije: ‘el de la recepción se metió a tu cuarto’ y la Wendy dijo: ‘¿Estás segura?’ La verdad no quiero decir el nombre del hotel, si Wendy no lo dice yo no lo voy a decir, pero ¿por qué exactamente entró a la habitación de Wendy?”, añadió la amiga de la integrante del 'Team Infierno'.

Finalmente, Evelyn se dijo molesta con lo sucedido y destacó que ese tipo de situaciones podrían poner en riesgo la integridad de su amiga, sobre todo que ahora es muy famosa y popular.

“Creo que están violando una regla de entrar sin el consentimiento de la persona que rentó, o que entrara a poner una cámara o micrófono, yo qué sé, la gente está buscando cualquier manera para chin*"#$%& a Wendy, ella ya no está para estos lugares, pero para que vean cómo es prefirió quedarse”, destacó la amiga de ''La Perdida''.

Hasta el momento se desconoce el hotel en el que sucedió esto, así como tampoco se sabe si el empleado recibió alguna sanción o llamada de atención. Pero los fans de Wendy le ha recomendado cambiarse de lugar e incluso le han pedido no quedarse sola en su habitación y estar más alerta.

