Lucero y Mijares revelan por qué no tuvieron más hijos

Lucero y Mijares revelan la razón por la que no tuvieron más hijos. (Megamedia).

EE.UU.— Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, es por ello que, cuando anunciaron su divorcio la noticia generó gran revuelo. Sin embargo, tras su separación la expareja mantuvo una buena amistad debido a los dos hijos que procrearon: Lucerito y José Manuel.

Recientemente los cantantes, quienes se encuentra desde hace unos meses realizando una gira, fueron cuestionados sobre él por qué no tuvieron más hijos. Y aunque la apodada 'La Novia de América' y el intérprete de "Bella" suelen no hablar de temas personales, en esta ocasión, la expareja sorprendió al revelar la razón el porqué sus dos hijos no tienen hermanos.

¿Por qué no tuvieron más hijos Lucero y Mijares?

En entrevista con un programa de una estación de radio en Chicago, Estados Unidos, el cantante confesó durante la charla que le hubiera gustado tener una gran familia, no obstante, este sueño no se cumplió.

Asimismo, Mijares sorprendió que al revelar que su anhelo no se logró debido a que la intérprete de "Electricidad" no estuvo de acuerdo. El intérprete de "El Privilegio de Amar" también mencionó que Lucero prefirió tener dos hijos, un niño y una niña.

“Yo quería cuatro hijos... Tú (dirigiéndose a Lucero) mandaste que fueran dos, que porque así es la familia perfecta, porque así es tu familia: tu mamá, tu hermano y tú”, dijo el intérprete de "Para amarnos más" que dejó claro que esta especie de "reclamo" era en tono de broma.

Pero ante las palabras de su exesposo, la protagonista de "Alborada" le contestó, y siguiéndole el juego, le indicó que si quería tener más hijos todavía podría hacerlo, sin embargo, ya sería ''raro''.

“Tenemos dos manos, para un hijo y para una hija”, comentó entre risas la también actriz de 54 años, quien agregó: “Bueno contigo eran cuatro…”.

“Es más, por qué no tienes otros dos y me los presentas”, dijo Lucero para después reflexionar sobre sus palabras y decir: “Bueno, ahorita ya serían nuestros nietos, ya no viene al caso”.

Con estos comentarios, Lucero desató un momento cómico durante la entrevista, misma en la que una vez más, la expareja presumió la buena relación que tienen a pesar de su separación, y en los grandes amigos que se han convertido tras su divorcio.

Recordemos que, Lucero y Mijares se casaron el 18 de enero de 1997, y aunque parecían ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, en 2011 anunciaron su sorpresivo divorcio tras 14 años de matrimonio y tras haber procreado dos hijos.

Te puede interesar: Lucero estuvo embarazada de Sergio Andrade, según bioserie de Gloria Trevi