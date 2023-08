Paquita la del Barrio en ''busca'' de novio; revela que está dispuesta a mantenerlo

CIUDAD DE MÉXICO.— El pasado mes de abril, Paquita la del Barrio, causó gran conmoción al anunciar su "retiro" de manera definitiva de los palenques debido a los problemas de salud que enfrentaba en aquel entonces. Pero a poco más de tres meses de aquel alarmante anunció, la cantante realizó una rueda prensa para informar sobre una gira que estará llevándose al cabo pronto.

No obstante en dicho evento, la intérprete de "Cheque en blanco" sorprendió al afirmar que no se cierra al amor. Incluso, indicó que ella mantendría a su pareja sentimental de ser necesario.

Paquita la del Barrio de encontrar novio, estaría dispuesta a mantenerlo

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, sorprendió al revelar que así como está lista para regresar a los escenarios, también está abierta al amor.

En la conferencia de prensa, en la que dio detalles de su gira del adiós a los palenques, revelando que este próximo 9 de septiembre se presentará con el espectáculo llamado ''La última parada'', al lado de La Sonora Santanera de María Fernanda; también confesó que le gustaría "regresar" a la vida en pareja.

Y es que la intérprete de "Rata de dos patas", a sus 76 años, causó asombró al mencionar que no está negada a tener novio.

Esta afirmación quedó al descubierto luego de que la nacida en Alto Lucero, Veracruz, mientras brindaba detalles de lo que será su próximo show en el Auditorio Nacional, fue cuestionada por una reportera sobre si tenía novio. A lo que la cantante respondió que no, pero le gustaría.

“No, nada más yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola”, respondió Paquita con su particular sentido del humor.

Pero la pregunta de la reportera dio pie para que los demás le pidieran a la cantante revelar los requisitos que debe tener un hombre para convertirse en su pareja sentimental.

Fue así como la intérprete de "Azul celeste" dio a entender que ella no le importa que tenga o no tenga, si le gustó, es lo único que cuenta. Aunque al parecer hasta ahora no ha habido alguien que le haya generado interés, por lo que "está bien" siendo soltera.

“No sé, cuando quieres a alguien no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así”, expresó la cantante veracruzana.

Y aunque parecía que el tema amoroso ya había finalizado, Paquita sorprendió al confesar que estaría dispuesta a convertirse en una “sugar mommy”, pues expresó que no tendría reparo en sostener una relación con un hombre joven.

“¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”.

Ante la declaración de la intérprete de "Que me perdone tu perro", una reportera aprovechó para preguntarle: “¿Alguna vez Paquita mantuvo a un hombre por amor?”

A lo que la cantante respondió que por amor no sino por "inocencia".

“No, si acaso lo hice fue por inocencia. Yo he trabajado en Alto Lucero, Veracruz, en la Tesorería Municipal, en el registro civil. Yo nada más le firmaba al que fue mi marido los recibos, él no me daba más que para la comida que mi madre le hacía de comer, así que no dejo desapercibida esa pregunta que usted me hace”.

Finalmente, Paquita la del Barrio reflexionó sobre las relaciones amorosas y dio un consejo dirigido a las mujeres que como ella buscan establecer una pareja.

“Yo pienso que cuando uno está bien con alguien, estamos bien y la vamos a pasar bien. Si yo estuviera mal con alguien, voy a estar en donde yo quiero. No porque me obligue nadie. La mujer debe fijarse en eso. Si está bien con alguien, que sigan adelante. Problemas tenemos todos. Sólo se debe ser feliz”, expresó la veracruzana.

