Sergio Corona es hospitalizado: ¿Cuál es su estado de salud? Él lo revela

CIUDAD DE MÉXICO.- El reporte de que Sergio Corona había sido hospitalizado por un presunto infarto, encendió las alarmas en el medio del espectáculo.

Aunque se dijo que Sergio Corona ya había sido dado de alta y se encontraba recuperándose en su casa, su estado de salud seguía sin conocerse, hasta que él mismo reveló a El Universal, que no hay nada de qué preocuparse.

El actor también descartó que el incidente se haya tratado de un infarto, como se reportó, pero admitió que sí permaneció en el hospital durante tres días por varios malestares en su cuerpo y problemas al momento de decir sus diálogos:

"Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto, pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media", señaló para el medio.

No será sino hasta lapróxima semana que retome sus actividades, indicó, pues por ahora se encuentra bajo tratamiento médico y con una serie de ejercicios que le están ayudando a tener movimientos en sus brazos, manos, cuello, pies y rodillas.

"Poco a poco me lo llevo y haciendo caminatas aquí en mi casa, ya estoy bien afortunadamente ya me recuperé. Ya me siento tan mucho mejor que la semana que entra ya recupero mi actividad".

¿Por qué hospitalizaron a Sergio Corona?

Aunque él mismo negó que este incidente de salud se haya tratado de un episodio cardiovascular, al cuestionarle sobre el diagnóstico que había recibido de los doctores, Sergio Corona confesó que es algo incierto.

"No sé ni cómo calificarlo; pero me checó el doctor, no me dio nada como si fuera infarto, no me prohibió cosas, solamente he estado recuperándome. Me pidió hacer ejercicio modesto y estar con una señorita que me atienda y con ella hago los ejercicios, no estoy privado de comida, ni de nada".

Lo único de lo que se acuerda es que se encontraba grabando cuando le llegó una duda sobre una de sus líneas, por lo que la producción le pidió que acudiera a revisarse.

"Me distrajo un estado de ánimo, ahí que fue precisamente que me dijeron Sergio estás aquí mal, no estás hablando como sueles hacerlo, vamos a que te cheque el doctor. Me fui al hospital, sin ninguna cosa del otro mundo. Ahí me pidieron pidió que si me podía internar; me interné durante tres noches y me fui a mi casa".

"No sentí ningún tipo de dolor, de dolor, nada. Lo que pasa es que como siempre he estado muy bien, los sorprendí a todos, Nunca tuve miedo de que fuera algo malo, no llegó a grados fuerte de fiebre, ni falta de movimiento, nada de eso".

¿Qué edad tiene Sergio Corona?

Sergio Corona tiene 94 años y es uno de los actores más queridos y longevos en México, conocido por su participación en la serie de Televisa "Como dice el dicho".

Sin embargo, algunas actrices vivas que lo acompañan en sus 90 años, algunas incluso son mayores que él son; Silvia Pinal (con 91 años), María Victoria Cervantes (con 96 años) y Elsa Aguirre.