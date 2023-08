Actor de Televisa confiesa que hace más de 30 años usa orinoterapia para verse joven

MÉXICO.— Sebastián Ligarde, es recordado como uno de los villanos de exitosas telenovelas, tales como ''Quinceañera'', "Salomé" o "Entre la vida y la muerte", por mencionar algunos. Sin embargo, el exactor de Televisa tras varios años de mantenerse alejado de la farándula, regresó para revelar que le detectaron dos tumores en el colon y por ello temió por su vida.

Pero a pesar de la delicada situación en la que se encuentra su salud, la apariencia del histrión sorprendió, pues a sus 70 años de edad, luce un rostro joven y con pocas arrugas. Debido a que el histrión decidió regresar con fuerza, Ligarde se unió a las redes sociales, y a través de éstas reveló su secreto para mantenerse así de conservado.

Sebastián Ligarde, actor de Televisa confiesa que su secreto para lucir joven es la orinoterapia

El actor hace tiempo que no forma parte de un melodrama, pero sí se encuentra activo en redes sociales, es precisamente mediante su cuenta de TikTok que decidió hablar sobre su secreto para mantener una piel joven.

Y mediante un vídeo, Sebastián Ligarde reveló que se aplica orina en la cara a diario para que su piel no envejezca. Asimismo, el actor afirmó que su cara es ejemplo de los beneficios de usar la orinoterapia.

“Hace 35 años que yo no me pongo una crema, que yo no me he hecho jamás una cirugía, que ahorita no hay ningún filtro en el teléfono, no uso bótox porque me quitaría la expresividad en la cara y soy un actor... tengo 35 años poniéndome unas gotitas de mi propio pipí”, confesó el histrión.

Pero el exactor de Televisa continuó detallando su "rutina de belleza", pues indicó que la orina se la pone como crema hidratante por todo el rostro y cuello, y no hace nada más que esperar a que se seque.

“Tiene que ser la primera pipí del día, orinas 10 segundos para limpiar tus conductos y luego, echas un poquito en un vaso y ya... cuando salgas de la regadera y te hayas destrozado el pH de la piel con jabón y shampoo y todo, tomas un algodoncito, lo mojas y te lo pones en la piel y ya dejas que se seque”, detalló en su vídeo.

Y para hacer más convincente este "método" comentó que no tiene ningún olor, por lo que al untarte tu propia orina no resultará desagradable.

De igual manera, Ligarde explicó que él confía que la urea, sustancia que se encuentra en la orina, es el ingrediente que le ha funcionado para mantener su piel saludable.

Pero Sebastián no solo reveló que la orinoterapia es increíble para mantener una apariencia joven, sino que también es benéfica para la salud. Es por ello que, mencionó que también coloca gotas de orina debajo de la lengua para reforzar su salud.

Como era de imaginarse, el vídeo en el que reveló que hace más de 30 años usa su orina para verse joven se volvió viral en TikTok. De igual manera, internautas se enfrascaron en un debate, pues para algunos su práctica resultó asquerosa, mientras que otros le agradecieron por compartir su "secreto de belleza".

Cabe destacar que, no es la primera vez que Sebastián Ligarde habla de su predilección por la orinoterapia y cómo usa su orina para mejorar su piel y salud, de hecho, es algo que ha compartido desde años atrás.

La primera vez que confesó que usa su orina para su bienestar sus fans pensaron que se trataba de una broma, pero el villano de telenovelas confirmó que en realidad lo hace desde hace más de dos décadas. Incluso le adjudico la capacidad de haber curado a su mamá de la psoriasis y diabetes que padecía.

