Eduardo Verástegui se pelea con un reportero en plena entrevista (VÍDEO)

Mañana jueves se estrena en nuestro país "Sonido de libertad", la película producida por Eduardo Verástegui y un reportero no perdió la oportunidad para preguntarle al actor acerca de las controversias que la ha rodeado, desde la vez que asoció la homosexualidad con la pederastía, hasta su supuesto socio relacionado con tráfico de menores.

El actor no reaccionó de la mejor manera y comenzaron una fuerte discusión frente a todos los medios de comunicación que estaban presentes, incluso dijo que el reportero era parte del problema. Esto fue lo que pasó.

Eduardo Verástegui se pelea con un reportero en plena entrevista

El tráfico sexual infantil es el principal tema que gira en torno a la película, lo que ha sido objeto de señalamientos por parte de la crítica internacional, pues medios especializados en cine como "Variety" han destacado que la producción cuenta con "un trasfondo cristiano".

Aunada a esta postura, expertos en cine también han reconocido el esfuerzo que implicó la realización de esta película pues, sólo después del filme sueco "Lilya 4-Ever" (2002), es la primera película que concentra su narrativa en el tráfico sexual infantil.

De hecho, Verástegui aprovechó su encuentro con la prensa para hacer énfasis en el éxodo que tuvo que atravesar para que la cinta llegara a los cines, pues tuvo que recomprar la producción para, posteriormente, distribuirla de forma independiente:

"Finalmente, después de ocho años de trabajo, ocho años de lucha, por dos horas de su tiempo que, es lo que dura la película, finalmente en México, en nuestro país... más que una película es un movimiento, es una misión que trata de erradicar la trata de niños para explotación sexual, un tema que mucha gente no le hace caso por años porque esto no es de ayer", destacó.

Pero, mientras Verastegui se centraba en hablar del problema, uno de los reporteros presentes; Eduardo Mitzu, tenía preparada una pregunta que el actor no se esperaba, pues lo cuestionó acerca de la controversia que tuvo lugar, luego de que publicase un tuit donde sugería que la homosexualidad estaba vinculada con la pedofilia, misma que generó que Eduardo0 se molestara a tal grado que comenzó a adjetivar al periodista y a señalarlo por hacer "periodismo pinocho".

"a ti no te interesan los niños, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, cualquier persona que venga en busca de desacreditar el mensaje... o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante o no te importan los niños".

Pero la tensión aumentó todavía más cuando el reportero sacó al tema a Fabian Marta, socio de la película, el cual fue detenido en julio por el delito de secuestro de niños, lo que produjo el disgusto del actor que le aclaró que no había sido inversionista sino patrocinante en una plataforma digital para que la cinta fuera publicitada en ella.

"Prensa pinocho, prensa pinocho, mira... la nariz te crece hasta acá, hermano... Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un ´profunding´ para la publicidad de la película, haz tu tarea", reiteró

Sin embargo, el actor se tomó un momento para expresar la impresión que el reportero le había causado:

"Este señor no le interesan los niños, este señor viene a mentir, seguramente trabajas en la industria de la pedofilia, hay que investigar a este hombre, periodista mentiroso; la prensa tiene que informar con verdad".

Finalmente, el actor expresó que tanto a él como a todos los demás presentes y a aquellas personas que vean la película, los invita a unirse a la lucha por salvar niños. "Les pido a ustedes que me ayuden, no me dejen solo"

