Actriz española sufre asalto a mano armada en la CDMX; así fue el violento robo en su casa

CIUDAD DE MÉXICO.— Mónica Pont, una actriz española, quien reside en la Ciudad de México junto a su hijo, el piloto de F3 Javier Sagrera, denunció este pasado 30 de agosto que la asaltaron a punta de pistola en su domicilio.

La actriz, quien ha participado en series y telenovelas mexicanas como "La reina del sur" y "Mi camino es amarte" relató que fue víctima de la delincuencia cuando regresaba a su casa junto con su hijo de 19 años.

La actriz española Mónica Pont detalla cómo fue que la asaltaron en su casa de CDMX

La española, quien lleva residiendo poco más de tres años en México, contó que un ladrón los sorprendió a ella y a su hijo, y a punta de pistola les exigió que le entregaran dos Rolex valorados en más de 20 mil euros cada uno (unos 21.849 dólares).

Mónica Pont indicó que, el asaltante los encañonó antes de que se cerrara la puerta del ascensor para subir a su casa.

Asimismo, la actriz de la serie "Hostal Royal Manzanares" mencionó que, aunque el portero del edificio intentó evitar el robo, no solo no lo consiguió, sino que recibió un disparo, y ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital, pues se reporta como en estado crítico.

De igual manera, a través de su cuenta de Instagram, la actriz española advirtió a quien viaje al país con artículos de lujo.

"Quiero advertir e intentar evitar que cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto, no lo haga. Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX (Ciudad de México) que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima", escribió la actriz

Y agregó: “En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses”, explicó a EdaTV la actriz.

Finalmente, la española quien participó en la serie "¡Mira quién salta!", agradeció los mensajes en los que se preocupaban de cómo se encontraba. Asimismo, pidió oraciones para su portero, quien se encuentra grave en un hospital.

"Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos", externó Mónica Pont.

¿La actriz española deja México tras ser asaltada a punta de pistola en su casa de la Ciudad de México?

Por ahora la actriz española, Mónica Pont, quien regresaba de pasar sus vacaciones en Cancún junto a su hijo, nacido del matrimonio de la actriz con el empresario Javier Sagrera, está contemplando abandonar el país.

A pesar de que aquí no le falta el trabajo como actriz, ahora piensa en el peligro que corre: “Mi vida y la de los míos está por encima de todo”, dijo la intérprete al medio antes citado.

Cabe destacar que este violento robo sucedió apenas 10 días después de que el español Miguel Bosé fue víctima de un asalto en su domicilio en la CDMX; un comando de diez personas lo retuvo a él y a sus hijos durante dos horas, mientras le robaban varias pertenencias.

