¿Qué le pasó a Sergio Corona? El actor estaría usando un tanque de oxígeno (VÍDEO)

Sergio Corona, actor de la reconocida serie "Como dice el dicho", generó inquietud entre sus seguidores luego de que se difundiera la noticia de que habría estado hospitalizado por un presunto infarto. Sin embargo fue el mismo quien desmintió dicho rumor asegurando que sí comenzó a sentirse mal y para descartar cualquier riesgo se fue de inmediato al hospital.

"Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días, me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa, pero estoy bien", detalló

¿Qué le pasó a Sergio Corona? El actor estaría usando un tanque de oxígeno

Ahora, se ha revelado que el primer actor utiliza un tanque de oxígeno mientras está grabando su exitosa novela. Esto es lo que se sabe sobre la salud de Sergio Corona.

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Corona?

Según los informes, el artista de 94 años se comenzó a sentir mal estando en su casa y eso conllevó su traslado a un centro médico privado para recibir atención.

Sin embargo, la preocupación persiste dado que el famoso fue avistado llegando al set de Televisa con la asistencia de un tanque de oxígeno.

Las especulaciones en torno al estado de salud de Sergio Corona fueron disipadas por el propio actor, quien abordó el tema en una reciente entrevista pero no dio muchos detalles al respecto.

Lo que pasa es que estoy ronco. Se las debo. Estoy bien. Saludos a todos", dijo para el matutino Sale el sol

Omar Fierro, colega de Corona en el set, compartió que estuvieron a su lado cuando comenzó a sentirse débil hace algunas semanas. Pero, se tranquilizaron al saber que el actor había tenido un chequeo médico en esa misma semana.

"Estábamos aquí la vez que se empezó a sentir un poquito decaído. Creo que lo habían revisado en la semana... La verdad es que está muy bien. Tiene 94 años y aquí está todas las semanas grabando, de repente trae su tanquecito de oxígeno para estar al cien, pero aquí está trabajando" dijo el actor

Respecto al uso del tanque de oxígeno, se aclaró que es simplemente un soporte para su comodidad. Por su parte, el célebre actor expresó su agradecimiento por las demostraciones de cariño y los mensajes de preocupación recibidos por parte de sus seguidores.