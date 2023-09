Wendy Guevara el antes y el después, su evolución en sus vídeos antes de ser la ganadora de LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO.— Wendy Guevara, ahora es conocida como la influencer transexual que ganó La Casa de los Famosos México, luego de permanecer por poco más de dos meses encerrada con varias figuras de la farándula tales como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Paul Stanley o Raquel Bigorra, por mencionar algunos.

Sin embargo, aunque ahora es la nueva estrella de Televisa (pues ya firmó contrato de exclusividad) antes de su estancia en el reality show de la televisora de San Ángel, quizás ni ella, ni nadie se imaginó el gran impacto que iba a causar.

Y es que como ella bien contó durante su estancia en el programa de Televisa que de alguna manera terminó convirtiéndolo en suyo—de ahí que algunos rebautizarán al reality como “La Casa de Wendy y unos famosos”— desde muy pequeña recibió rechazo por parte de la sociedad.

Esta circunstancia causó que la originaria de León, Guanajuato, solo terminará la primaria, pues debido a su nula economía, pero sobre todo a su orientación sexual, la hicieron víctima de transfobia, racismo y violencia.

“Me salí, pues ya sabes, me bulleaban por jota, por mi preferencia sexual, me tenía que pelear siempre y eso, entonces mejor ya no estudié y ya”, contó Wendy Guevara al cantante Apio Quijano, durante un charla cuando éste la corrigió luego de que confundiera unas palabras.

Pero la vida de Wendy Guevara tendría un gran giro desde antes del reality show en el que resultó ser la ganadora y se llevó los cuatro millones que eran el premio.

En el año 2017, en redes sociales se hizo viral un vídeo en el que aparece la influencer junto a su amiga Paola Suarez (también chica trans). Aquella grabación además de colocarlas en la mira de cientos, también les otorgó su identidad digital, pues a partí de ese momento fueron identificadas como “Las Perdidas”.

¿Pero qué se muestra en el vídeo con el que saltó a la “fama” Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez? De acuerdo con lo narrado por la guanajuatense en La Casa de los Famosos México, y en distintas entrevistas, hace unos años Wendy y Paola ejercían la prostitución.

Debido a su oficio, aceptaron la invitación de unos hombres para ir a tomar a un cerro, pero éstos las abandonaron. Ahí sin saber qué hacer y, ante la sensación de que sus vidas corrían peligro decidieron grabarse; entre risas y nerviosísmo ambos emitieron la famosa frase: “¡estamos perdidas! ¡perdidas!”.

Y aunque hasta hoy, aquel vídeo viral todavía se considera como uno de los momentos más épicos del internet en México. La integrante de “Las perdidas”, no ha dejado de generar contenido que la ha mantenido como una de las figuras favoritas de las redes sociales.

Incluso, durante su estancia en el reality show de Televisa, éste a diario era tendencia de Twitter y otras redes sociales, debido a los relatos de las vivencias, e historias de Wendy, así como su testimonio sobre cómo ha sido su vida durante los 30 años que lleva viviendo en Guanajuato.

La forma de contar sus experiencias atraparon no solo a sus compañeros, también a la audiencia. Es por ello que medios de comunicación y famosos de la talla de Thalía, Paulina Rubio, Gloria Trevi y hasta RBD por mencionar algunos, volcaron su atención en lo que hacía “La Perdida”.

No obstante, resulta muy impactante saber que la joven transexual, quien en sus grabaciones (en su mayoría hechas en vivo a través de su canal de YouTube o Instagram y TikTok); fue víctima de un abuso sexual cuando apenas era un niño de entre 10 y 11 años.

De igual manera, es asombroso ver que la personalidad alegre, divertida y espontánea que muestra en sus vídeos es un completo contraste con la difícil infancia y juventud de Wendy, pues además de ser víctima de un abuso, también sufrió violencia intrafamiliar por parte de su papá, violencia de género y por supuesto, discriminación.

Si bien varios personas, en su mayoría gente arriba de los 40 años de edad a penas se enteraron de todas las situaciones tan complicadas que atravesó la influencer, anteriormente ella ya se había sincerado en sus redes sociales.

Es por ello que la recién convertida en “estrella” de la pantalla chica también ha dejado ver que no solo ha evolucionado físicamente y económicamente, también en cuanto a su contenido.

Mismo que la ha posiciona como una de las personalidades del internet con gran peso, tanto que una de las empresas más importantes de México (Televisa) se vio orillada a hacerla participe de unos de sus proyectos para poder devolverle rating a su canal principal.

Y claro que lo consiguió, pues según el informe de TelevisaUnivision se reportó que la final del programa, realizada el pasado domingo 13 de agosto, fue vista por 21 millones de personas, logrando con esto un rating histórico, ya que esta transmisión superó la audiencia que sintonizó por Televisa, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ahora, Wendy Guevara ha regresado a su canal de YouTube y a sus perfiles en Instagram y Facebook, pero solo para ir contando sus futuros proyectos, pues desde su salida de La Casa de los Famosos México no ha parado de dar entrevistas a distintos programas, así como también ha asistido a todos los eventos públicos en los que la han invitado.

¿Qué sigue para Wendy Guevara, cómo continuará su evolución?

La integrante de “Las Perdidas” dio a conocer que será la protagonista de un programa producido por Televisa, dicho proyecto mostrará el día a día de Wendy Guevara, su interacción con su familia, sus amigas y hasta su presunto y “odiado” novio Marlon Colmenares, quien a pesar de las críticas y de ser tachado de “mantenido”, “vividor” y que solo está con ella por su “fama y dinero”, no la deja.

En cuanto a su físico, ella ha afirmado no tener el deseo de cambiar su genero, por lo que aunque tiene senos y continuará mejorando su figura mediante intervenciones quirúrgicas, mantendrá su órgano reproductor masculino.