'La Barby' Juárez es fuertemente criticada luego de la visita de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde antes de que Jorge Losa se convirtiera en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, 'La Barby' Juárez empezó a cobrar relevancia, pero no por las razones correctas, pues fueron las críticas y comentarios negativos los que le hicieron destacar en redes sociales.

Ahora, tras la actitud que ha tomado luego de quedarse "sola" con los integrantes del 'Team Infierno', las cosas se han puesto peor, pues las críticas se han intensificado y se han hecho más fuertes. Debido a ello, la producción en un intento de querer "limpiar" la imagen de la boxeadora decidió permitir que su hija la visite, pero esto terminó siendo mala idea.

La noche de este pasado jueves 3 de agosto, los seis habitantes del reality de Televisa fueron sorprendidos con la vista de dos personas especiales.

En esta ocasión, 'La Barby' Juárez y Emilio Osorio fueron quienes tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con un ser querido, tal y como sucedió anteriormente con Poncho de Nigris , Sergio Mayer y Nicola Porcella.

No obstante, aunque ambos participantes recibieron visita, las situaciones se tornaron muy diferentes, pues mientras el encuentro de Emilio, y su papá el productor Juan Osorio, fue muy emotivo; el de 'La Barby' y su hija Natasha, generó mucha crítica y disgusto.

A través de la transmisión diaria del programa (la cual es emitida de lunes a viernes por el Canal 5) se dejó ver como la jovencita ingresó a La Casa de los Famosos México con la finalidad de brindarle apoyo y ánimos a la boxeadora, quien al parecer la está pasando mal ahora que se convirtió en la única integrante de la habitación del cielo.

Sin embargo, el recibimiento que tuvo no fue el esperado, pues 'La Barby Juárez' se portó muy fría con su hija. Incluso ella no fue quien la recibió, sino integrantes del 'Team Infierno' quienes se alegraron de verla entrar.

Natasha al ingresar no pudo contener el llanto, por lo que muchos pensaron que la boxeadora también reaccionaría del mismo modo, pero pasó todo lo contrario, se mantuvo seria y al ver que su hija lloraba, le preguntó por qué lo hacía, posteriormente, le pidió que se calmará.

Asimismo, el momento se tornó un poco incómodo, pues por unos minutos permanecieron en el jardín; fue hasta que Poncho le preguntó a la jovencita si quería conocer La Casa, que 'La Barby' y su hija entraron.

Natasha ya con una sonrisa en el rostro le pidió a su mamá conocer el cuarto del 'Team Infierno', pero la deportista primero le enseñó la habitación del cielo, que es en la que ella duerme sola. Aunque su estancia en el cuarto fue de entrada por salida.

La jovencita a diferencia de otros "invitados especiales" realizó un recorrido cortó, pues 'La Barby' no fue tan buena anfitriona, incluso se dejó ver cómo el resto de los habitantes le ofrecían agua y golosinas a Natasha.

En redes sociales, la visita de la niña se viralizó debido al comportamiento, mala actitud, pero sobre todo las críticas que la boxeadora le hizo a su propia hija.

En varios momentos, fue posible escuchar como 'La Barby' crítico su cuerpo y peso, por lo que la niña no pudo disimular que estos comentarios le estaban afectando, pero debido a que estaba siendo grabada por varias cámaras, intentó disimular su incomodidad.

Qué onda con La Barby?? Su hija llorando y diciéndole que no se deje y levante la cabeza y ella diciéndole:haz ejercicio, huevona, etc. Ni si quiera cuando son sus 5 minutos da contenido esa mujer,más gris que pulgoso el de marimar, por eso la queremos sacar #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/830vGjtVE2

No obstante, los espectadores si se percataron de lo fría, seca y agresiva que fue con su hija. Asimismo, destacaron que se portó más gentil y amorosa con el español que conoció hace tan solo unas semanas, que con su propia hija.

Debido a la ''ola'' de críticas, 'La Barby' Juárez se convirtió en tendencia de Twitter, pero por una razón equivocada. Sus detractores han aprovechando el enojo del público para pedir que la eliminen este próximo domingo 6 de agosto.

La Barby abrazando a su hija después de 2 meses de no verla uD83DuDE05 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FLIr9cW74v

Qué pasó televisa? Otra vez no te salió tu estrategia ESTA SEMANA SALE LA BARBY JSJAJAJAJAJA #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/PJIDrWuHeR

Que onda con la Barby criticando a su hija, que si el peso, que si su cara, que si las pestañas, no mames pinche vieja pero no fuera el pinche Albacete porque ahí si se la pasaría abrazándolo!!#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/HJQDlWRs8K — Any (@Angie98054413) August 4, 2023