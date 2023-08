Silvia Pinal reaparece en Hoy y preocupa por su estado de salud: ''No puede ni hablar''

Silvia Pinal reapareció en Hoy tras rumores sobre su estado de salud, pues supuestamente la diva del cine de mexicano se encontraba muy grave.

Ahora, tras varios días de especulaciones, la mamá de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se presentó como madrina de "Hoy" por los 25 años del matutino, sin embargo, su aspecto fue lo que causó preocupación puesto que luce muy delgada y además le cuesta mucho trabajo articular las palabras.

Silvia Pinal reaparece en Hoy y preocupa por su estado de salud

Fue el pasado jueves 3 de agosto que Silvia Pinal reapareció en Hoy; la primera actriz salió al matutino en silla de ruedas y aunque se mostró sonriente y alegre, su estado de salud no pasó desapercibido.

Tras su presentación, la cual estuvo llena de un sinfín de aplausos por todos los presentes que estaban en el foro, Andrea Legarreta y los demás conductores del programa se acercaron a ella para entablar una plática:

"Bravo, mi vida, qué gusto mi amor, bienvenida, es un honor tenerte aquí, en verdad que para nosotros es un regalo tenerte, te admiramos desde siempre, por lo hermosa, por lo trabajadora, por lo guerrera, por lo maravillosa que has sido. Por lo que has dejado en la historia del cine, del teatro, de la televisión, en nuestro país, por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos trabajo y te amamos mi amor, estamos muy bendecidos de tenerte", expresó Legarreta.

Que honor tener de madrina a la primera actriz #SilviaPinal #Hoy25Años uD83CuDF89uD83EuDD73 pic.twitter.com/J8F5cHcsN3 — Programa Hoy (@programa_hoy) August 3, 2023

Luego de estas palabras, Silvia Pinal agradeció y con mucha dificultad dio unas breves palabras, lo que llamó la atención de la gente:

"gracias a ti, no te puedo decir que sea una cosa diferente porque no es cierto, volteo y estamos llenos de gente".

"Tú has sido parte muy importante de la historia también de nuestro programa, muchas entrevistas, muchas pláticas, muchas promociones de tus programas y de todo lo que haces, gracias, amor por toda tu confianza", agregó Legarreta.

Cabe mencionar que Silvia Pinal apareció vestida de color negro, lo que la hacía lucir muy elegante pero ni eso pudo ocultar su delgadez, además de que en todo momento estuvo acompañada por su asistente Efigenia Ramos.

Silvia Pinal ya no puede puede hablar, afirman

Luego del programa en vivo, se organizó un desayuno con los invitados y elenco del matutino, al cual varios reporteros y medios de comunicación tuvieron acceso. Ante esta situación, fueron varios los que se acercaron a la diva del cine mexicano para hacerle algunas preguntas sin embargo, no pudo responder ninguna, pues le cuesta mucho articular las palabras y parece que ya no puede hablar.