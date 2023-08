Natalia Jiménez es corrida de un restaurante de Los Ángeles por hablar español

LOS ÁNGELES.— Natalia Jiménez, es una de las cantantes que suele brillar más por su talento que por escándalos, pero en esta ocasión, la cantante acaparó la atención de los medios de comunicación y el público, luego de denunciar al restaurante Gigi"s Hollywood, en California, en Estados Unidos.

La española mediante una grabación afirmó haber sido discriminada por hablar en español, aunque lo más indignante es que la corrieron del lugar.

¿Cómo fue que Natalia Jiménez fue corrida de un restaurante de Los Ángeles por hablar español?

A través de un vídeo compartido en redes sociales, la española relató la mala experiencia que vivió en un restaurante de Estados Unidos. Debido al mal trato que le dieron, la intérprete de "Me muero" recomendó a los latinos no asistir a dicho lugar.

En su grabación, Natalia Jiménez se sinceró y manifestó que la corrieron del lugar porque estaba hablando muy fuerte, aunque apuntó que la verdadera razón por la que le pidieron desalojar el sitio fue porque estaba hablando en español en una llamada por FaceTime con su hija.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos, pero lo de hoy ha sido ¡increíble! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron", dijo mientras caminaba frente al lugar.

De igual modo, la cantante indicó que la situación no le parecía justa, pues justo a su lado había una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que ella.

"Les molestó que estaba hablando en español. ¡No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes", concluyó la intérprete de "Creo en mi", quien llamó a las y los latinos a no acudir a dicho restaurante, si no quieren ser discriminados.

Tras la publicación de este vídeo, seguidores de la exintegrante de ''La quinta estación'', aplaudieron que no se quedara callada y denunciara estas actitudes reprobables.

