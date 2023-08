Pati Chapoy revela que famoso actor le pidió trabajo a cambio de favores íntimos (VÍDEO)

Pati Chapoy es una de las mujeres más poderosas de le televisión mexicana y de TV Azteca y este lunes llamó la atención en Venteneando luego de que revelara que un famoso actor le pidió trabajo a cambio de favores sexuales.

Las declaraciones de la reconocida presentadora se viralizaron en cuestión de minutos y ahora los usuarios se están preguntando quién podría ser dicho actor. Esto es lo que se sabe.

Pati Chapoy revela que ex de Olivia Collins le ofreció fotos comprometedoras de la actriz

Fue durante la emisión más reciente de Ventaneando que Pati Chapoy exhibió que hace unos cuantos años, llegó un reconocido actor a su oficina para pedirle trabajo de una manera bastante inusual, pues le hizo una propuesta de índole sexual.

La presentadora de TV Azteca no quiso revelar la identidad del famoso, pero aseguró que ya está casado y que tiene hijos, además de que ya tenía fama en el mundo de la actuación y el espectáculo.

Chapoy detalló que esta persona le comentó que estaba buscando empleo en la televisora del Ajusco, pero que no había tenido éxito, sin embargo, ella le explicó que en ese momento no podía tomar ese tipo de decisiones pues solo estaba encargada del área de espectáculos.

“No voy a decir el nombre de este actor porque es muy conocido y está casado y tiene hijos. Un día llegó a mi oficina, te estoy hablando de unos ocho años, más o menos, diciendo que podía hacer novelas, que podía escribir. Le dije, no, yo solo llevo los espectáculos de la televisora, pero tuvo el atrevimiento de decirme tú dime qué quieres que te haga y, con mucho gusto, lo hago”, expresó

Ante esto, la también periodista aseguró que se sintió sumamente ofendida y corrió a esta persona de su oficina, destacando que se había “equivocado” de empresa al pensar que le darían trabajo con esa proposición.

Hace unos meses, Pati Chapoy acudió con Yordi Rosado para dar una de las entrevistas más personales que ha tenido y ahí reveló cómo es que actualmente tiene tanto poder dentro de TV Azteca y por qué, y es que la empresaria ha estado en la compañía de Ricardo Salinas Pliego desde hace más de 20 años.

“Regresé de Cancún y me habló (Salinas Pliego). Me dijo: ‘oye, Pati, ¿no quieres venir a platicar conmigo aquí a mi casa? Fíjate que me gané la concesión de Azteca’. Era Imevisión en esa época. Fui y empezamos a platicar”, expresó