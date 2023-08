Bárbara de Regil explota contra quienes criticaron a su hija; saca a relucir su gordofobia

CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parece que Mar, la hija de Bárbara de Regil, está en camino de convertirse en una figura polémica al igual que su mamá, pues su incursión en el mundo del arte sigue generando controversia a días de que se hiciera tendencia de Twitter y otras redes sociales.

Internautas se han enganchado con la venta de los costosísimos cuadros que ha puesto a la venta la joven; es por ello que tras una "ola" críticas, burlas y comentarios negativos hacia las particulares pinturas, la protagonista de la serie "Rosario Tijeras", ha explotado y arremetido en contra de todos aquellos que han hablado mal del "talento" artístico de su hija.

EN EFECTO, ES ARTE uD83EuDD23



La talentosa hija de la empresaria y filántropa, Barbara De Regil, Mar De Regil ahora es artista y vende sus obras de arte en más de 10 mil pesos

No cabe duda de que esa familia está llena de talento.#barbaraderegilchallenge #barbaraderegil #marderegil pic.twitter.com/cQnfVtnpsg — PUBLICATE MORELOS (@PublicaTMorelos) August 1, 2023

Bárbara de Regil explota y saca a relucir su gordofobia al defender a su hija Mar

Hace unos días, Mar de Regil se convirtió en el tema más sonado, esto a raíz de que se informó sobre la venta de unos cuadros que la hija de la actriz de la telenovela "Cabo" pintó. No obstante, el revuelo se desató cuando se dio a conocer que el exorbitante precio de las pinturas, no era proporcional a la "obra de arte".

Y es que varios internautas señalaron que las pinturas de la hija de Bárbara de Regil, no valían lo que se pedía por ella, pues además de ser dibujos poco artísticos, estaban muy mal hechos, incluso afirmaron que un niño podía hacer mejores trazos.

¿Nepobabys en el mundo del arte?



Sí, Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil, vende sus cuadros a más de 3 mil pesos y muchos la criticaron por no tener técnica.



Peeero, @KarlaMaganaV nos explica lo que poco se habla: el nepotismo y la precarización en las artes. pic.twitter.com/oVPzhONRsi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 2, 2023

Debido a la ''ola'' de críticas, la también modelo no dudó en defender a su hija, pero su reacción causó que fuera doblemente tundida, pues cibernautas no toleraron las ofensas gordofóbicas que lanzó contra los detractores de Mar.

A través de un vídeo en vivo, la protagonista de ''Rosario Tijeras'' (en compañía de su hija) se dejó ver cuando estalló en contra de las personas que criticaron las pinturas de la joven. No obstante, para ofender a los que criticaron a su hija, decidió retomar el tema de la alimentación; fue así como ofendió a las persona que no son fitness como ella.

“Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Suben normalmente como comida llena de grasa, como chelas, con alcohol”, comentó Bárbara a modo de respuesta contra quienes atacaron a su hija.

La señorita que se copia mal las pinturas de Etsy y Pinterest @marderegil__ y su mamá @barbaraderegil nos invitan a que antes de tirar hate pensemos si “así le hablamos a la servidumbre”…

Hermosa reflexión, like si lloraste

pic.twitter.com/l5kToNa4fL — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) August 8, 2023

No obstante, en la misma transmisión en vivo, Mar de Regil aprovechó para exponer cómo se sintió tras todas las críticas y comentarios negativos que recibió.

“De la gente que ‘tira’ hate (‘odio’) y así, me he puesto a pensar”, reflexiona indicó la hija de la actriz; y añadió: “Me he puesto a pensar: ‘a ver, ¿así le hablas a tu mamá? ¡Así le hablas a la gente de servicio? (...)’. A nadie”, señaló la joven pintora.

Aunque Mar de Regil acepta que no son las mejores obras de arte, algunas de sus pinturas cuestan hasta 10 mil pesos.uD83EuDD11 pic.twitter.com/2lHdhWhC1U — Cultura Colectiva News (@CCNews__) August 3, 2023

Como era de imaginarse, tanto los comentarios de la actriz como de su hija de inmediato generaron nuevas críticas en contra de ambas. Pese a las burlas que recibieron, hasta el momento, ninguna de las dos han dicho algo respecto.

Te puede interesar: Hija de Bárbara de Regil vende sus ''pinturas'' en más de 10 mil pesos y la critican