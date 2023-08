Luis Miguel podría ser demandado en Argentina; por su aspecto aseguran que no es él

Demandarían a Luis Miguel en Argentina, pues no creen que sea él. (Megamedia).

ARGENTINA.— El regreso de Luis Miguel a la música, en especificó los escenarios, se dio este pasado jueves 3 de agosto con el inicio de su gira 2023, la cual comenzó en Argentina. Y, aunque, las primeras críticas fueron bastante halagadoras, al segundo show que el intérprete de "Suave" dio, la polémica surgió.

En redes sociales, tras la filtración de varios vídeos con fragmentos de los primeros conciertos del también apodado 'El Sol de México', internautas afirmaron que no era Luis Miguel sino que se trata de un doble. Incluso se desataron teorías con las que se señaló que habrían más de dos imitadores tomando el lugar del cantante. Luego de que se generara este escándalo, se ha informado que demandarían a 'LuisMi' en Argentina.

¿Luis Miguel podría ser demandado en Argentina?

Luego de cuatro años de ausencia, el intérprete de "Culpable o no" ha ofrecido las primeras tres fechas del "Luis Miguel Tour 2023" en Argentina, y, aunque los fanáticos han demostrado gran euforia ante este acontecimiento, hay quienes dudan que la persona que sube al escenario se trate realmente del cantante nacido en Puerto Rico, pero nacionalizado mexicano.

Y es que para muchas personas, su apariencia física luce muy cambiada, es por ello que sospechan de la autenticidad de su persona y hasta de su voz.

Luis Miguel, vive en sus DOBLES sino miren ( en uD83CuDDE6uD83CuDDF7) pic.twitter.com/xsxo18soYd — uD835uDC36uD835uDC59uD835uDC4EuD835uDC62uD835uDC51uD835uDC56uD835uDC4E uD835uDC43uD835uDC4EuD835uDC59uD835uDC4EuD835uDC50uD835uDC56uD835uDC5C uD835uDC3BuD835uDC62uD835uDC56uD835uDC5BuD835uDC50uD835uDC4E uD835uDC45uD835uDC50ó (@Huinca_Clau) August 6, 2023

Debido a ello, habría quién piensa demandarlo, pues aseguran que muchas personas tuvieron que pedir créditos para poder comprar sus boletos para asistir a uno de sus conciertos.

En Argentina, difunden teoría conspirativa sobre Luis Miguel; su examigo sale en su defensa

El tan esperado retorno de Luis Miguel a los escenarios ya se ha efectuado, pero este se ha visto empañado debido a las especulaciones en torno a su físico.

Para muchos ha sido realmente impactante verlo luciendo más delgado que nunca, situación que a su vez ha causado sus facciones se vean de forma distinta.

Sin embargo, hay quienes afirman que el cambio en la apariencia de Luis Miguel no se debe a un plan de alimentación estricta, una rutina de ejercicios extrema o una intervención quirúrgica, sino a que no se trata del cantante, sino de un doble que lo está reemplazando.

O, al menos, esto es lo que se han empeñado en sugerir medios argentinos, como es el caso de La Tarde, programa de revista en el que se retomó que ya hay quienes piensan en demandar al intérprete de "La media vuelta", debido a que no confían en que sea él, la persona que se ha dado conciertos en el escenario del Movistar Arena.

Es o no es Luis Miguel? pic.twitter.com/nRVQqxAjAl — andres (@andres26s) August 4, 2023

No obstante, así como hay algunos que promueven y apoyan las teorías conspirativa en las que se menciona que no se trata de Luis Miguel sino de un impostor, también hay personas allegadas a él como Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien desacreditan por completo las ideas que sugieren que quien ha dado conciertos en Argentina no se trata de su examigo.

"Eso es una verdadera mam*#$%&, no crean en esas cosas de revistas, los datos que yo tengo son diferentes", destacó el conductor de TV durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX.

Por su parte, Eugenia "Euge" Cabral, una de sus fanáticas más fieles en Argentina, dio su opinión acerca del cambio físico tan drástico del cantante de "Ahora te puedes marchar". Fue así como la mujer indicó que todos cambiamos:

"Todos vamos cambiando físicamente con los años porque, en un momento era 'que si porque estaba pasado de peso', ahora 'que si está flaco'; del rostro se lo ve muy rejuvenecido, parece el Luis Miguel de 10, 20 años", puntualizó la fan quien también recibió una flor blanca por parte del cantante (como lo ha hecho desde hace décadas), luego de que éste se percatara de su presencia entre el público de la primera fila.

Seguro la chica a la que le mando el beso debe estar hecha agua uD83EuDEE0#LuisMiguel #LuisMiguelTour2023 pic.twitter.com/abhH9dAi6Z — la Ruffles uD83DuDC3CuD83EuDDC0 (@romigcas) August 5, 2023

¿Luis Miguel realmente canto con Los Auténtico Decadentes?

La llegada de Luis Miguel a Argentina causó un gran revuelo, por ello para nadie pasó desapercibido esta situación. Sin embargo, quizá nadie imaginó que a este controversial tema se sumaran Los Auténticos Decadentes.

Y es que la banda de ska y rock alternativo, sorprendió a sus fans al presumir que "compartieron" el escenario con nada menos que Luis Miguel.

Luis Miguel y Los Auténticos ..... pic.twitter.com/YbozLpsjiO — Xavier Acosta (@el_harry_h2k) August 6, 2023

La agrupación argentina, este pasado fin de semana, también se presentó en el Movistar Arena, lugar en el que el pasado 3 de agosto el intérprete de "Por debajo de la mesa" inició su gira; y para deleite de sus fans, la banda contó con invitados especiales, aunque nadie imaginó que el líder de Los Auténticos, presentara a un “cantante internacional”, quien los acompañó a interpretar el tema "Y la banda sigue".

“Lo que pasa es que no es cualquier canción, esta noche tengo el placer de presentar a una persona que hace dos días estuvimos comiendo juntos y que nos dijo que era muy fanático de Los Auténticos Decadentes, es un cantante internacional que hoy está presente para compartir, pido un fuerte aplauso para un fanático que estuvo tocando acá. No hace falta nombrarlo, ¡qué gusto tenerte, Luis!”, expresó el argentino mientras subía al escenario un hombre con el mismo look de Luis Miguel, quien abrazó a los integrantes y comentó que "era un gusto estar ahí".

Luis Miguel con los Auténticos Decadentes. pic.twitter.com/v3aA9bBvL7 — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 6, 2023

¿Era el verdadero Luis Miguel? Si bien en las tomas más lejanas se "veía" a Luis Miguel como la persona que estaba en el escenario con Los Auténticos Decadentes, en la transmisión que se realizó a través de la plataforma de streaming, Star Plus, se logró apreciar que era un imitador.

Los Auténticos Decadentes presentaron al doble de Luis Miguel como si fuera Luis Miguel posta uD83DuDE02 uD83DuDE02 pic.twitter.com/MEqZYi2OtH — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) August 6, 2023

Pero en algunos medios de comunicación argentino y en redes sociales hubo personas que afirmaron que se trataba del verdadero intérprete de "La Incondicional".

Los Auténticos Decadentes y Luis Miguel en el Movistar Arena. ¿De verdad? #Musica pic.twitter.com/fOW0eOX1AR — Marcelo Maller uD83CuDDE6uD83CuDDF7 uD83CuDFC6uD83CuDFC6uD83CuDFC6 (@MallerMarcelo) August 6, 2023

