Marie Claire y Ferka protagonizan acalorada pelea en programa de La Casa de los Famosos

Aunque durante todo el tiempo que lleva La Casa de los Famosos México algún integrante del 'Team Infierno' ha protagonizado una fuerte pelea para sorpresa de los televidentes, ahora han sido don exhabitantes del cuarto del cielo, quienes se enfrascaron en una acalorada discusión.

Marie Claire y Ferka se han convertido en tema de redes sociales, luego de que varios internautas comentaran la fuerte pelea que protagonizaron en el programa en vivo de la pregala de La Casa de los Famosos México, pero ¿a qué se debió la discusión? ¿acaso fue Jorge Losa el origen de la disputa?

Marie Claire ''pone en su lugar" a Ferka; las exintegrantes del 'Team Cielo' se dicen de todo

La mañana de este martes 8 de agosto, el nombre de Marie Claire se hizo tendencia en Twitter, la razón: la fuerte pelea que protagonizó con Ferka.

Aunque también la conductora de TV generó los comentarios, pues de haber permanecido más tiempo en el programa de Televisa, posiblemente se haya convertido en una integrante más del 'Team Infierno'.

Se sabía que Marie Claire era Team Infierno y ni moderrimoooo uD83DuDE02uD83DuDE08uD83EuDD1FuD83CuDFFC

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/piRjV96luq — uD835uDC0CuD835uDC28uD835uDC27’uD83EuDEBD (@freenckyrena) August 8, 2023

Y es que Marie Claire, debido a que fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México no pudo dar mucho contenido, pero eso no ha evitado que de qué hablar fuera del reality, ya que desde su eliminación ha formado parte de las pregalas y postgalas de La Casa de los Famosos México; así como también ha integrado el panel de debate que se lleva al cabo todos los días y es transmitido por el Canal 5.

Es precisamente en la emisión de la pregala de este pasado lunes 7 de agosto que la también prometida de José Manuel Figueroa arremetió contra Ferka, quien la llamó traicionera y hasta le recordó que ella no era del 'Team Cielo' como creía.

Pero es importante mencionar que, todo este pleito se originó luego de que 'El Borrego' Nava, fan del 'Team Infierno', llevó para repartir unas diademas con unos cuernitos de diablo, al recibir la suyo Marie Claire, ésta no dudo en ponérsela y presumirla, sin embargo, Ferka rechazó el accesorio.

marie claire se puso los cuernos del team infierno y ferka se atacó uD83DuDE39uD83DuDE39uD83DuDC4FuD83CuDFFB reina que no debió salir#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7yyEPPpC31 — edu (taylor’s version) (@duzzyinghaze) August 8, 2023

No obstante, la también exintegrante del reality La Isla aprovechó que Marie Claire emitió comentarios positivos sobre el desempeño del 'Team Infierno' para llamarla "veleta".

Pero este calificativo no pareció afectarle a la también conductora de Bandamax, pues aseguró que desde afuera ella podía apoyar a quien quisiera y que había que "aprender a jugar y a perder".

“... Marie Claire, con razón te sacaron la primera semana, por voluble, como tan fácil”, reclamó Ferka. Sin embargo la novia de José Julián Figueroa trató de mantener la calma y demostrar que estaba jugando y divirtiéndose.

marie claire se puso los cuernos del team infierno y ferka se atacó uD83DuDE39uD83DuDE39uD83DuDC4FuD83CuDFFB reina que no debió salir#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7yyEPPpC31 — edu (taylor’s version) (@duzzyinghaze) August 8, 2023

Pero su excompañera de cuarto insistió en tacharla de traicionera y fue tras ello que los ánimos se calentaron y Marie Claire decidió enfrentar a María Fernanda Quiroz.

“A mi me han enseñado algo desde niña, y es como saber disfrutar los triunfos, también saber reconocer los fracasos. Desde la primera semana que yo perdí, yo decidí disfrutar el show y no es que yo esté de un team o del otro, simplemente el que me entretenga más, pues le aplaudo”, expresó la primera eliminada de La Casa de los Famosos México.

Pero el haberse puesto los cuernos, hacer las señas de los cuernos con las manos y jugar a ser fans del 'Team Infierno' parecieron haberle generado gran coraje a Ferka, quien continuó atacando a su colega de forma muy molesta.

“Que bueno que te entretienen los que te traicionaron”, señaló Ferka, a lo que Marie Claire contestó: “Hay que volver a decir que la que me traicionaste fuiste tú mamacita, que me nominaste. Porque, que yo sepa, estábamos tu y yo juntas siempre juntas, siempre juntas, juntas... Y esta conversación siempre la sacas tú Ferka. ¿Y por qué no superas tú lo de la regla de oro mamacita? Si tu ni siquiera estabas ahí. Me tienes así, así, así”, expresó con evidente disgusto la prometida de Figueroa.

Marie Clare es team infierno y que soporten las jetonas o sea Ferka uD83DuDC2BuD83DuDC8B#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/czJHAzsyVB — uD83EuDD82 (@2402fs) August 8, 2023

Tras esta acalorada discusión, los conductores de la emisión Cecilia Galeano y Mauricio Garza, bromearon con el intenso momento.

Finalmente, Ferka tomada de la mano de su novio Jorge Losa, salieron de cuadro, y Marie Claire fue captada despidiendo a ambos de una manera no muy amigable.

Tras el tenso momento en vivo, Marie Claire confesó que está harta de que mencionen la campaña de que a fuerza tiene que odiar a alguien (Sergio Mayer, Poncho de Nigris), cuando ni siquiera tuvo tiempo para acoplarse a un bando, además de que, asegura, como panelista en las galas ha tratado de ser imparcial, y se sintió presionada por Ferka y Jorge para despotricar contra el 'Team infierno'.

Tras la fuerte pelea, en redes sociales Marie Claire recibió los aplausos de los cibernautas, quienes celebraron que le haya contestado a Ferka y la "haya puesto en su lugar".