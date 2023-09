Cristian Castro revela la verdad de su rivalidad con Luis Miguel (VÍDEO)

Cristian Castro y Luis Miguel son dos de los cantantes más reconocidos en México, sin embargo, hace unos días, luego de que "El sol" comenzara su gira y regreso a los escenarios, el hijo de Verónica Castro asistió a su última presentación en Argentina y se le vio disfrutando de los éxitos del cantante.

Esto llamó la atención de los fans, pues desde hace muchos años se ha revelado que ambos mantienen una enemistad desde hace tiempo y ahora, el intérprete de "Azul" reveló la verdad. Esto dijo.

Cristian Castro revela la verdad de su rivalidad con Luis Miguel

Cristian Castro confiesa si hay rivalidad con Luis Miguel

ristian Castro estuvo de invitado en el programa de Televisa, ‘Hotel VIP’, pues fue el huésped de honor de Roberto Palazuelos, quien conduce dicho reality.

Durante su visita decidió romper el silencio sobre su cómo es su relación con Luis Miguel en realidad, ya que mucho se ha rumorado que mantiene una intensa rivalidad.

El hijo de Verónica Castro afirmó que durante varios años, él y "El sol" eran parte del mismo "clan", sin embargo, su amistad cambió en los últimos años y la última vez que lo vio fue durante un concierto en Ciudad de México; pese a que en esa ocasión intentó hablar con él y acercarse, su equipo de seguridad le prohibió la entrada a su camerino.

El intérprete de ‘Por amarte así’ le reveló a Roberto Palazuelos y a Van Rankin que Luis Miguel se enojó porque salió con una de sus exnovias pero él no sabía que la chica con la que salía en ese entonces había sido pareja de ‘el Sol’,

Roberto Palazuelos le comentó que esta situación no era nada rara, ya que él y Cristian también han compartido mujeres. Finalmente, ‘el Diamente Negro’ confesó que Luis Miguel no tendría que enojarse ya que “Lo que no fue en tu año, no te hace daño”.

Recordemos que recientemente Cristian Castro asistió a un concierto de Luis Miguel, en donde se le vio muy feliz en las primeras filas del show.