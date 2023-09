Gomita besa a Cristian Castro; el cantante confiesa que estuvo ''muy bien'' | Vídeo

ARGENTINA.— Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita” se ha convertido en una de las participantes destacadas del reality show El Hotel VIP debido a los sorpresivos acercamientos que ha tenido con celebridades como Roberto Palazuelos ('El Diamante Negro') o Cristian Castro, a quien besó en la boca.

El cantante, quien estuvo de invitado en el programa de Televisa, luego de ser sorprendido con un inesperado ósculo, reveló qué es lo que sintió luego de protagonizar un "romántico" momento con la expayasita.

Así fue el beso entre Gomita y Cristian Castro: “Me metió la lengua”

El también hijo de la actriz y cantante Verónica Castro, realizó una participación especial en uno de los episodios del nuevo reality show de la televisora de San Ángel.

Durante su participación, Christian Castro, además de ser consentido con una cena, fue cuestionado sobre cómo y con quién fue su primer beso. Fue así como el intérprete de “Azul” recordó que este momento lo vivió al lado de Alejandra Guzmán.

No obstante, aprovechando el tema, Gomita no quiso quedarse con las ganas de besar a quien fuera su crush (amor platónico) de cuando era una adolescente. Por lo que de manera inesperada interrumpió la cena y le hizo la propuesta a Cristian Castro.

Aunque en un principio, el cantante se quedó un tanto atónito, segundos después accedió a la petición de la también conductora de TV.

"¿Le puedo robar un beso? Sé que a mi mamá le dará mucho orgullo que ponga el nombre de la casa en alto", expresó Gomita a Christian Castro

En un vídeo, que circula en redes sociales, se puede observar cómo Araceli Ordaz (nombre real de la también influencer) se le acerca a Cristian Castro y éste con una expresión de sorpresa se deja besar por la también creadora de contenido.

Sin embargo, en el clip se escucha como Gomita le reclama por no haber cerrado la boca. A lo que el intérprete de "No podrás" le responde: "Es que pensé que me ibas a meter la lengua". Tras esta declaración, la expayasita lo vuelve a besar, pero ahora con todo y lengua.

Cabe destacar que, en el vídeo que está dando de qué hablar, la youtuber afirmó que luego de tener la oportunidad de robarle un beso al hijo de 'Vero' Castro, “puso en alto el nombre de su casa”, pues la conductora de TV indicó que su mamá estaría muy orgullosa de eso.

No obstante, luego del besos que le plató Gomita al apodado “Gallito feliz”, éste confesó cómo le pareció el beso de la joven influencer. Para asombro de todos, el intérprete de “Yo quería al parecer quedó fascinado.

“Me metió la lengua, muy bien ‘Gomita’, aguante ‘Gomita’, estamos a todo vapor con ‘Gomita’”, mencionó Christian Castro luego de recibir los besos de la expayasita.

Gomita no perdió la oportunidad de besar a Cristian Castro, creemos que hasta lengua hubo uD83DuDE31 No te pierdas cada detalle de los huéspedes y staff por #El5 uD83CuDFE8 #HotelVIPMX pic.twitter.com/29q6e1LXzh — Hotel VIP (@HotelVIPmx) September 1, 2023

Tras la difusión de este inesperado momento, algunos internautas criticaron a la joven, pues recordaron que no es la primera vez que besa a alguien durante su participación en el El Hotel VIP, anteriormente también tuvo un acercamiento de este tipo con Roberto Palazuelos.

De igual modo, unos cuantos usuarios de Twiter y otras redes sociales, la felicitaron por no quedarse con las ganas y hacer lo que muchas quisieran.

