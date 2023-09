Ya se cumplieron cinco meses desde que Julián Figueroa murió, por lo que su madre, Maribel Guardia, como cada mes, escribió un mensaje recordando la memoria del joven de 27 años, a través del que le pidió fuerzas para que pueda continuar su vida sin su presencia.

De la misma manera, su viuda, Imelda Garza, habló del dolor que experimenta al caer en la cuenta que no volverá a ver a su pareja, con quien compartió nueve años de su vida. Esto fue lo que dijeron.

Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje por la muerte de Julián Figueroa

La vulnerabilidad y el duelo que todavía enfrenta Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón sigue reflejándose en sus publicaciones y redes sociales.

Ambas famosas compartieron un mensaje con relación a la partida de Julián, externando la falta que les hace en sus vidas. La primera en pronunciarse fue Maribel, quien compartió una fotografía de su hijo, en la que observa a la cámara como una pequeña sonrisa:

"Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti".

Ante este mensaje, muchas de las amigas más cercanas a la actriz no se quedaron calladas y le escribieron mensajes de apoyo, como fue el caso de Mimi de Flans, Aracely Arámbula, Marjorie de Sousa, Malillany Marín, Lisset, Sheyla, Raquel Garza y Lourdes Munguía, sólo pro mencionar unas.

En el caso de Imelda Garza, decidió compartir una foto en la que aparece al lado de Julián, haciendo muecas y recobrando el gusto que ambos tenían por el humor, pues destacó que lo que compartían en su vida cotidiana son algunos de los aspectos que más añora.

"Extraño tanto estas tonterías, uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así; cada broma que ya no puedo hacerle, casa serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle, cosas que nos preguntábamos, que ahora sé y no puedo decirle, logros en mi carrera que ya no le puedo compartir y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible. Te amo de aquí al cielo".

¿Qué le pasó a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Fue el 9 de abril cuando se dio a conocer que el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Julián Figueroa, había perdido la vida tras sufrir un infarto al miocardio. El joven estaba impulsando su carrera como cantante y compositor y con su partida, dejó una esposa y un niño pequeño de seis años.

Imelda Garza, con la que comenzó una relación desde 2013, y su hijo José Julián, han seguido compartiendo al lado de Maribel pues mantienen un gran lazo como familia; la joven todavía reside en la casa de la actriz a la que llama "tía" y, además, la ve como una segunda madre, según ha expresado en diferentes encuentros con medios de comunicación.

De hecho, ambas han refrendado la solidaridad y apoyo que comparten entre sí, a tal grado que Maribel Guardia ha declarado que desea que su nuera rehaga su vida, pues es una mujer muy joven.

De la misma manera, "Ime" ha destacado que, si no se va de casa de Guardia, es, entre muchas razones, porque no quiere dejar sola a su suegra, a la que siente muy vulnerable ante la partida de su hijo.