Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero; revelan cómo descubrió la infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días, Rodrigo Cachero informó que se separaba de Adianez Hernández luego de sostener una relación sentimental durante 11 años, y aunque en su vídeo, el actor no reveló las causas que lo llevaron a él y la mamá de dos de sus hijos a divorciarse, en redes sociales empezó a rumorearse que su ruptura se debía a una infidelidad por parte de la conductora de TV.

Ahora esto se confirma e incluso se reveló que Larisa Mendizabal, la anterior pareja de Cachero, también fue víctima de una infidelidad, pues su expareja Augusto Bravo tuvo un romance con Adianez.

¿Por qué se separaron Rodrigo Cachero y Adianez Hernández?

Este lunes 11 de septiembre, la actriz Larisa Mendizábal, quien también fue la primera esposa de Rodrigo Cachero, compartió un breve vídeo en el que confesó que Augusto Bravo, su pareja en los últimos 11 años, le fue infiel con Adianez Hernández.

Y tal y como se especuló cuando el mejor amigo de Fernando del Solar anunció su separación; una infidelidad por parte de la también exconductora del programa Escape Perfecto fue el motivo de la separación de Rodrigo y Adianez, así como también de Larisa y Augusto.

Mediante un vídeo en su cuenta de Instagram, la actriz mencionó que si se decidió a hablar fue porque había sido cuestionada por medios de comunicación sobre si Augusto Bravo le había sido infiel. A lo que ella contestó que sí.

"... Me empezaron a preguntar sobre este asunto donde me he visto involucrada los últimos días, así que estuve pensando y creo que es momento de hablar, escribí algo y decidí hacer este video", inició comentando Larisa mientras leía algunas notas que tenía apuntadas en su celular.

"Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado, me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo (Santiago) y esposo de Adianez se dio cuenta de lo que estaba pasando", explicó la actriz.

¡En exclusiva para #VLA Larisa Mendizábal confirma que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero, con el que era su pareja, Augusto Bravo! uD83DuDE31uD83DuDC94uD83DuDCFA #VLA #ConÁnimoDe@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/dWdQ3x39XO — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 11, 2023

Larisa Mendizábal también puntualizó que ellos cuatro no eran amigos cercanos, pero Rodrigo y ella sí sostenían una comunicación, aunque solo era por el hijo que tiene en común, es así como enfatizó que su pláticas están estrictamente enfocadas en su hijo Santiago, ya que desde su separación decidieron compartir la crianza del ahora joven.

"No eramos amigos como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial pero no cercana, ellos (Adianez y Augusto) no se conocían, nunca se habían tratado, Augusto sabia que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí", detalló la actriz quien se mostró conmovida.

De igual manera Larisa manifestó que, cree que su exesposo y Adianez comenzaron a conversar o tener contacto a través de las redes sociales.

"Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: 'Perdóname, no te merecías eso, no sé que me pasó, ni yo me reconozco', y se fue de la casa donde vivíamos", puntualizó la actriz.

Finalmente, Larisa sin poder evitar romper en llanto frente a la cámara pidió a la prensa que, por favor, dejaran de cuestionarla por el tema de infidelidad de su expareja Augusto Bravo y Adianez Hernández.

Asimismo, destacó que se encuentra en un proceso de sanación y por ello la actriz quiere concentrarse en sólo guardar en su corazón lo bueno que vivió con su exesposo, quien durante 11 años veló y le entregó su amor a su hijo 'Santi', por lo que siempre estará agradecida con él por esto.

"Yo sólo tengo cosas por las cuales estar agradecida con él, lo amé profundamente todos estos años, mi hijo Santiago también lo ama porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos, de verdad, fueron 11 años increíbles, estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso, con lo bonito", concluyó la actriz.

