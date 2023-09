Adianez Hernández tiene miedo tras infidelidad a Rodrigo Cachero; quiere proteger a sus hijos

Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, novio de Larisa Mendizabal, expareja del actor y con quien comparte a su hijo mayor, Santiago.

Fue la también actriz quien a través de un vídeo en sus redes sociales, confirmó lo que había sucedido y, aunque ya habían comenzado a surgir rumores sobre una infidelidad, esto no había sido confirmado hasta hoy lunes 11 de septiembre.

Adianez Hernández tiene miedo tras infidelidad a Rodrigo Cachero

La noticia mucha polémica y varios internautas se le fueron encima a la exparticipante de Survivor, Adianez Hernández, pues afirman que es una mala mujer y que traspasó los límites del descaro, pues ni sus hijos, ni Rodrigo Cachero y tampoco Larisa Mendizabal se merecían eso. Ahora, al parecer estaría temerosa de salir a dar su versión de los hechos y lo que más le preocuparía son los pequeños Ian e Kai, los pequeños que tuvo al lado del también productor. Esto se sabe.

Larisa Mendizabal confirma que Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero

Luego de que durante el estreno de una obra de teatro, Larisa Mendizabal fuera abordada por los medios y cuestionada sobre la polémica que hay entre Adianez Hernández, su ex Rodrigo Cachero y el que era su pareja, Augusto Bravo, no pudo evitar las lágrimas y pidió que no la grabaran más pues era un tema aún muy doloroso para ella.

Larisa Mendizábal confirma que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero, con el que era su pareja, Augusto Bravo.

Sin embargo, la actriz sorprendió cuando tan solo unas pocas horas después, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que confirmaba que la aún esposa de Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, le habría sido infiel con su novio de 11 años, Augusto Bravo.

La actriz negó que entre los cuatro existiera una amistad como se llegó a decir:

"No salíamos juntos, nunca convivimos en 11 años, ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión en nada".

Además, reveló que ni Adianez ni Augusto se conocían, por lo que ella cree que su relación inició en redes sociales.

"Llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, ni siquiera se habían tratado, él sólo sabía que ella era la esposa de Rodrigo y pues ella solo sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí".

En su comunicado, la actriz exigió a Adianez y Augusto que dieran la cara ante el escándalo en el que están involucrados, y podría ser el día de mañana que Adianez dé su primera entrevista.

Adianez Hernández se niega a hablar sobre Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal

Según lo que reveló Gabo Cuevas, la relación entre Adianez Hernández y el novio de Larisa Mendizabal comenzó desde hace seis meses. Además, el reportero de Venga La Alegría reveló que estuvo en contacto con ella y le dijo que le daría la primera entrevista, sin embargo, al parecer la participante de Survivor México se estaría negando por proteger y cuidar a sus hijos. -

"Quedó en que hoy me iba a dar una entrevista, al parecer como que está muy insegura, yo como amigo le he dicho, 'es momento de que hables'... Adi se ha mantenido muy en silencio por sus hijos", señaló

Gabo Cuevas señaló que los amigos de Adianez Hernández ya sabían que su matrimonio estaba atravesando una crisis desde hace un año, la cual ella esperaba superar. Respecto a la entrevista, mencionó:

"Adianez no ha querido hablar, me iba a dar una entrevista a las 12 y me dijo que tenía una junta, luego cuando vio que salió la nota, yo creo que se puso más nerviosa, y me dijo que a uno de los niños le dio calentura... de que quiere hablar sí quiere, tiene miedo, pero quiere hablar", señaló Cuevas.