Morrissey contrae dengue y cancela show

CIUDAD DE MÉXICO.—Morrissey tuvo que posponer su presentación de anteanoche en Ciudad de México debido a que contrajo dengue durante su estancia en el país.

El cantante británico no sólo aplazó el concierto que daría el sábado pasado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, para celebrar 40 años de trayectoria. También modificó fechas en Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo y Brasilia.

En el sitio morrisseycentral, en el que el intérprete de “The More You Ignore Me The Closer I Get” y su equipo se comunican con los fans, se publicó el sábado el mensaje de que “Moz” contrajo dengue en México.

“La llegada de Morrissey a Ciudad de México resultó en una infección de dengue. El virus tardará de 2 a 3 semanas en desaparecer. El tour se reanudará en Florida. “Morrissey no ha cancelado shows, pero la infección hace que las próximas dos semanas resulten imposibles”, señala el comunicado.

El concierto de Ciudad de México, anunció el sábado la promotora Ocesa, se realizará el 31 de octubre.

Se desconoce cuándo llegó Morrissey al país o si el ex líder de la banda de culto The Smiths sigue aquí.

Actualmente de 64 años, fue visto el lunes pasado en un show de la banda Garbage y conversando con la cantante Shirley Manson.

Hasta el momento, el músico no ha realizado ninguna publicación al respecto en su cuenta de Instagram.

¿Qué sucederá con los boletos ya adquiridos? En cuanto a aquellos seguidores que habían adquirido sus boletos para el concierto del 10 de septiembre, se informa que estos seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

Durante cinco años, unos de los más exitosos de su carrera, Morrissey fue vocalista de la Banda The Smiths, de 1983 a 1988 pero el legado de su música ha permanecido, y parece que permanecerá para siempre. Fue dentro de esta banda de rock que el cantante británico comenzó a brillar por su capacidad vocal y sus profundas interpretaciones.