Hace feliz a Erika Buenfil ser parte de “reality show”

Hace algunas semanas el canal Las Estrellas de Televisa estrenó el programa “Veo cómo cantas” que cada domingo reúne a la familia.

Ricardo Montaner, Erika Buenfil, Natalia Téllez, José Eduardo Derbez y Beto Cuevas, deberán adivinar entre buenos y malos interpretes quién canta de verdad.

Es un programa en el que el espectador también puede ser parte desde sus hogares atinándole quién es “el impostor” como cantante.

En entrevista con el Diario, Erika Buenfil se dice contenta con el buen resultado del programa.

“Estoy contenta, la gente nos dice que lo está disfrutando mucho porque es divertido, en cambio, nosotros no la tenemos muy fácil, ya que no sabemos quién si canta y quién no, nos pone muy nerviosos el tratar de encontrar al impostor”, compartió la actriz.

Durante el programa se dan pistas que sirven para ir eliminando a los participantes (empezaron nueve).

El programa también cuenta con cantantes invitados que han hecho del programa uno de los más vistos de la barra dominical.

“Tenía muchas ganas de estar en un programa así, me encanta la idea de que sea un formato nuevo y que me hayan tomado en cuenta para participar en esta experiencia, en esta oportunidad de trabajo, es muy padre estar en un proyecto diferente”, platica la actriz.

Confesó cómo se llevan y cómo es la convivencia con sus compañeros durante las pausas comerciales.

“Nos reímos mucho, entre nosotros también tenemos nuestras apuestas que no salen al aire, la pasamos muy bien, presionamos mucho al artista invitado porque le puede tocar cantar con un desafinado, y eso nos da mucha risa”, comparte.

Con la buena aceptación que ha tenido el programa, Erika Buenfil invita a la gente que aún no ha podido verlo para que lo sintonice y se divierta en familia.

“Si quieren pasar un buen rato, este programa ofrece diversión sana sin ningún tipo de morbo, ni conflictos, es sano y ameno”.

También asegura que lo que el televidente ha visto es real y no hay nada fingido.

Para la actriz es una gran alegría tener como compañeros a Ricardo Montaner y Beto Cuevas, a quienes tenía rato sin ver.

En domingo

La también influencer asegura que todos los involucrados en el programa, que se transmite domingos a las 9 de la noche, aportan su granito de arena para que el televidente pase un buen rato.— VANESSA ARGAEZ CASTILLA.