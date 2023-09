Luis Miguel le habría dado millonarios regalos a Paloma Cuevas por su cumpleaños

Luis Miguel no sólo vive un muy buen momento profesional en el que se ha reencontrado con su público tras años de ausencia, también se encuentra feliz en su vida personal junto a su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, quien cumplió 51 años agradeciendo al máximo lo que la vida le ha regalado, incluida su pareja, a quien conoce desde que eran unos niños.

"El sol" se está tomando unos días de descanso antes de regresar a su gira, el viernes 15 de septiembre se presentará en Las Vegas, y aunque se desconoce si viajó a Madrid para estar con su novia en su cumpleaños, lo cierto es que la diseñadora recibió lujosos regalos de parte del cantante. Esto se sabe.

Pese a esta situación, todo indica que Luis Miguel no olvidó en este día tan especial y de acuerdo con la prensa española, Paloma Cuevas recibió un enorme ramo de 500 rosas en su casa; el momento fue captado por los medios donde tres repartidores lo envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su enorme tamaño.

Aunque la paquetería no confirmó si era o no de parte de Luis Miguel y tampoco revelaron si tenía alguna tarjeta o dedicatoria, todo parece indicar que este fue uno de los regalos de "El sol" a su novia.

uD83DuDD39¿Qué dirías si por tu cumpleaños recibes este ramo de flores? uD83CuDF39uD83CuDF39uD83CuDF39Es el impresionante ramo de 500 rosas que casi no se puede ni transportar que ha recibido Paloma Cuevas uD83DuDCF2 #Mañaneros12S https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/465KucU8vS

Por otra parte, trascendió que este no fue el único regalo que recibió la socialité, pues se dijo que a su domicilio llegaron numerosos paquetes y bolsas de reconocidas marcas de moda.

Antonio Pérez Garibay, papá Sergio ‘Checo’ Pérez, habló sobre la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Durante un reciente encuentro con la prensa el empresario reveló: "Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso".

Ante la pregunta si ya vio el anillo, Antonio Pérez declaró:

"Me lo han platicado, yo no lo he visto, pero suena por ahí. (Un anillo) muy grande; hay una marca, una empresa en el mundo que es la número uno, que sabe el kilataje. ¡Es Micky!", detalló.