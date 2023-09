Revelan última voluntad de Benito Castro; así fue su emotivo funeral (VÍDEOS)

Benito Castro murió ayer 11 de septiembre a los 77 años tras una fuerte caída en su casa y sufrir lesiones en la cabeza, las costillas y la espalda. La triste noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y fueron muchos los famosos que se pronunciaron al sensible fallecimiento del actor.

Ante la triste situación, la familia de Benito Castro se dispuso a hacer lo correspondiente y ante los medios de comunicación, afirmaron que su funeral se llevaría a cabo en un recinto al sur de la CDMX. Así fue el último adiós al reconocido "Papiringo".

Rodeado de flores blancas y fotografías de los momentos más importantes de su larga trayectoria artística, fue como lució el féretro del actor, cantante y compositor Benito Castro, durante la misa de cuerpo presente que se realizó al medio de este martes para honrar su memoria.

Una de las primeras que llegó a despedirlo fue María Elena Saldaña, ‘La güereja’, con quien el actor compartió uno de sus programas más emblemáticos: “La güereja y algo más”, en el que interpretó al papá de Saldaña, Benito “Papiringo”.

“Me siento muy apachurrada, Benito es parte importante para mí y para mi carrera, la confianza que él me tenía es muy grande”, expresó la actriz

Dentro de las instalaciones su hija y su viuda recibieron a amigos, familiares y al grupo Los Dandys, quienes interpretaron algunos temas en honor al músico.

“Quiero agradecerles a todos por estar aquí, hoy vamos a homenajear a mi papá y el día de mañana ya podrá ser un poco más libre el acceso. Es un momento muy difícil pero hay que despedir a mi papá cómo se merece, ustedes siempre fueron muy cálidos con él, mi papá amaba a su público y estaba muy agradecido con ustedes así que bienvenidos, que esto sea una gran fiesta y una a gran despedida”, dijo su hija Deborah Castro.

Otros de los famosos que estuvieron presentes fueron Rafael Inclán, Paul Stanley y Daniela Castro, aunque no expresaron palabras sobre la partida de su compañero.

Quien sí lo hizo al llegar, casi a la medianoche, fue Kiko Campos, el compositor con quien Benito tuvo una mancuerna al inicio de su carrera. Campos llegó acompañado de sus cuatro hijos Natalia, Elías, Pablo y Gloria Aura.

Por su parte, Pierre Angelo recordó que Castro fue uno de los primeros que le brindó la mano en la actuación y lo reconoció como un excelente ser humano.

“Un gran maestro no nada más de la comedia, de la música, como ser humano siempre amoroso, siempre paternal, para mí fue un privilegio conocerlo desde muy niño, era del equipo que comandaba las producciones de Humberto Navarro y para mi él fue un gran padrino”, contó Pierre.

Y en eso coincidió Libertad Palomo, quien aplaudió la humildad del comediante.

“Don Benito Castro fue un buen compañero, un gran artista, un ser muy humano en el sentido de que no era como ahora se estila de que se sienten importantes y son déspotas, groseros y presumidos. Los verdaderos artistas como Benito lo demuestran en el escenario”, apuntó Palomo.

Asimismo, la familia del actor y su ahora viuda, Deborah Ochoa, habló sobre la última voluntad de Benito y cuál habría sido su último deseo, sin embargo, reveló que lo único que él quería era que no fuera cremado, sino enterrado. Además, confesó que no querían vestirlo de negro, por lo que estaba portando un saco rosa que le pidió su hija.

“No, solo que no lo cremaran, mejor que lo enterraran y al final pues ya se reúne con sus padres, con sus hermanas.... No queríamos ponerlo de negro ni nada. Entonces es algo muy relajado. Mi hija me pidió un saco rosa”.