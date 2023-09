¿Alfonso 'Poncho' Herrera podría estar en un concierto de RBD? Su respuesta da ''esperanzas''

GUADALAJARA .— RBD regresó a los escenarios después de 15 años separados; y cada uno de los conciertos que han ofrecido se han convertido en un rotundo éxito. Sin embargo, la ausencia de Alfonso Herrera sigue pesando, pues algunos fans de la agrupación mexicana aún guardan la esperanza de verlo en uno de los show programados.

En un encuentro con distintos medios de comunicación, el actor fue cuestionado sobre si podría estar en un concierto de RBD, a lo que 'Poncho' respondió de forma contundente. No obstante, sus palabras generaron revuelo.

¿Alfonso Herrera podría estar en un concierto de RBD? Esto dijo...

Desde el anuncio de la gira “Soy Rebelde Tour”, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez, le han causado una gran alegría a sus fans. Asimismo, tanto ellos como sus seguidores están "cumpliendo el sueño", pues son muchos los que anhelaban verlos reunidos en el escenario.

Pero no solo a los fanáticos les ha generado alegría ver lo bien que les está yendo a los cantantes de temas como "Ser o parecer", "Tras de mi", "Bésame sin miedo" o "Rebelde", también a su excompañero Alfonso 'Poncho' Herrera, quien fue cuestionado por varios reporteros sobre el tema, aprovechando su asistencia a los Premios Ariel.

Y es que el histrión no ocultó la alegría que siente por el éxito que están teniendo sus compañeros: “Les está yendo increíble y es fantástico”, declaró a distintos medios.

De igual manera, 'Poncho' destacó la felicidad que siente al saber que están disfrutando de lo que les gusta hacer.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, detalló Herrera.

"Me da mucho orgullo poder decir que la están rompiendo."

Pero el actor no se salvó de ser cuestionado sobre si iría a algún concierto de RBD, , aunque sea como público, a lo que Alfonso Herrera respondió: “Estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré”.

Si bien su respuesta no fue del todo clara, para los fans su declaración representó una "esperanza", ya que dejó abierta la posibilidad de presenciar uno de los conciertos de sus compañeros aunque sea como público.

¿Por qué Alfonso Herrera no se unió a la gira de RBD?

La razón por la que Alfonso 'Poncho' Herrera no participó en la gira de RBD es porque actualmente se encuentra enfocado en su carrera como actor. Asimismo, el histrión expresó estar contento y satisfecho con los proyectos en los que está involucrado en este momento: “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita”, declaró.

