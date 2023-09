Actriz habla de su presunta relación tóxica con Rodrigo Cachero: ''Me hacía llorar"

MONTERREY.— En días recientes el nombre del actor y productor, Rodrigo Cachero, ha acaparado los titulares de distintos medios de comunicación, esto debido al tremendo escándalo en el que se ha convertido su separación, pues la exesposa del también escritor, la tarde de este pasado miércoles 13 de septiembre confirmó que le fue infiel con la pareja de la actriz Larisa Mendizabal.

No obstante, tras el vídeo de Adianez Hernández en el que confesó que se divorciaba de Cachero tras haberse "enamorado" de Augusto Bravo, en internet internautas retomaron las declaraciones de la actriz Ivonne Montero, quien hace unos años sostuvo una relación sentimental con Rodrigo, sin embargo, la actriz no tiene muy buenos recuerda de este noviazgo.

En una entrevista realizada a la también exparticipante de MasterChef Celebrity México hace seis años, los conductores del programa SN Serio retomaron la relación que Ivonne tuvo con Rodrigo Cachero. Sobre este romance, la actriz afirmó que el mejor amigo de Fernando del Solar la hizo llorar muchas veces.

Y es que, Ivonne Montero inició relatando que el ahora exesposo de Adianez Hernández fue su primer novio. En aquel entonces ella tenía 20 años y a diferencia de lo que muchos podrían creer, no se conocieron en una telenovela, sino en un comercial de la Lotería Mexicana.

La también exganadora de La Casa de los Famosos México versión Estados Unidos (Telemundo) contó que en dicho trabajo, a ella le tocó ser pareja de Gabriel Soto, (quien también estaba iniciando en el mundo de la actuación), y a Rodrigo lo pusieron a actuar con otra chica.

Pero él no perdió la oportunidad de entablar plática con Ivonne, fue así como le preguntó dónde trabajaba, a lo que la ahora actriz le dijo que en la zapatería de una tienda departamental. La también cantante prosiguió contando que de repente Cachero llegó al establecimiento.

Ivonne Montero contó que Rodrigo Cachero la empezó a enamorar y tras varios detalles románticos la conquistó. La actriz afirmó que estaban muy enamorados, pero su relación tuvo que terminar debido al comportamiento del actor.

Fue así como la protagonista de la telenovela "Secretos del alma" confesó que Cachero por tener un carácter fuerte y dominante le afectó.

"Me hacía llorar a casa ratito... me hablaba mal, me habla mal un poquito...", detalló la actriz.