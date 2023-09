Adianez Hernández quiso ''dañar'' a Larisa Mendizabal por revelar su infidelidad, afirman

Adianez Hernández, Rodrigo Cachero, Larisa Mendizabal y Augusto Bravo, se encuentran en medio de la polémica luego de que la primera engañara a su aún esposo con la pareja de la actriz de TV Azteca.

Adianez y Rodrigo se casaron hace siete años y comparten dos hijos; por otro lado, el actor tiene también a su hijo mayor con Larisa, de quien fue pareja hace más de 20 años. En medio de la polémica y luego de que todos los involucrados confirmaran la infidelidad de Adianez con Augusto Bravo, ahora se ha revelado que la exparticipante de Survivor México intentó sabotear, callar y dañar a Mendizabal por ser la primera en romper el silencio y confirmar el engaño. Esto se sabe.

Así se confirmó la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cahcero

Fue apenas hace unos días que Larisa Mendizabal confirmó en su cuenta de Instagram que Adianez Hernández se había involucrado con su novio Augusto Bravo y, por ende, engañó a Rodrigo Cachero, quien aún es su esposo.

"No sé cómo, en qué momento, ni por qué, empezaron a hablar... una vez que Augusto me dijo que me fue infiel ya no hubo ningún intento para hablar, solamente me dijo 'perdóname, no te merecía esto, no sé qué pasó, ni yo me reconozco'", contó Larisa.

Posteriormente, tanto Rodrigo Cachero como Adianez Hernández compartieron sus respectivos comunicados, siendo el más fuerte el de la actriz, pues reconoció estar enamorada de Augusto Bravo, exnovio de Larisa Mendizabal.

A través de un video que compartió en Instagram, la conductora mencionó que su amor por Rodrigo Cachero se había terminado y reconoció que no había hecho las cosas bienn.

"Con Rodrigo, mi amor se terminó. Ya sé que debí de haberme separado con tiempo y hacer las cosas de una mejor manera, pero eso es más fácil decir, que hacer. Sólo el imaginarme que iba a destruir a mi familia me dolía mucho, yo sé que no hice las cosas bien".

Adianez Hernández, rompe el silencio y confirma INFIDELIDAD de su parte hacía RODRIGO CACHERO.



"Con Rodrigo, mi amor se terminó".



Pide disculpas a Larisa. pic.twitter.com/bji7hK4gUQ — Más Noticias. (@MsNoticiasOf) September 14, 2023

Con dicha publicación, Adianez pidió a sus seguidores y haters que dejaran de atacar a sus hijos, pues ellos son los que más están resintiendo las decisiones tomadas por sus padres.

Adianez Hernández quiso callar a Larisa Mendizabal por revelar su infidelidad

Ahora, de nueva cuenta fue la propia Larisa Mendizabal quien reapareció en redes sociales para hablar sobre lo que pasó con su vídeo en el que confirmó la polémica con Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, pues Instagram "le bajó" el vídeo y no sabe por qué, además aclaró que no ella lo borró.

"Me vine por acá porque el video que subí hace dos días en Instagram me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, no le sé mucho a eso".

Larisa Mendizábal explicó que fueron sus seguidores los que le informaron que el vídeo ya no estaba y ella solo quería confirmar que no fue su decisión bajarlo.

"Yo no lo quité, me lo bajaron, no entiendo por qué pueda pasar eso, según yo no infringí ninguna regla, no tiene música, no tiene nada, pero bueno, era solamente aclarar eso".

Por su parte, la cuenta de Twitter de 'La Comadrita', quien compartió el vídeo de Larisa Mendizabal aseguró que dicho tuit fue denunciado y acusó a Adianez de querer bajar el material.

"Me sorprende la manera en la que Adianez Hernández quiere silenciar; ya denunciaron los vídeos publicados por Larisa. En mi Instagram igual me denunciaron el video por 'acoso' cosa que no es verdad. En mi página de Facebook igual me denunciaron el video", señaló.

En redes sociales, internautas también aseguraron que el vídeo fue bajado porque Adianez Hernández y su equipo lo habrían reportado como acoso; incluso la actriz fue comparada con Irina Baeva.

"Lo debió reportar la 'ofendida'", "La 'ofendida' quiere aplicar la Irinada con que es 'acoso cibernético'", "Seguro lo reportaron como 'acoso'", "Te lo reportaron, pero ya es muy tarde, ya sabemos como se la gastan algunas", escribieron

Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal, evade a la prensa tras infidelidad con Adianez Hernández

Fue Ventaneando quien sacó una exclusiva en la que Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal, y con quien Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero, fue captado a las afueras del negocio de pollos de su familia.

Augusto quiso evadir a los medios de comunicación y pese a que sí habló con la reportera del programa, le pidió que fuera sin cámaras, porque él no es figura pública y no tiene por qué dar ninguna explicación.

Sin embargo, el exnovio de Larisa fue abordado y seguido hasta su coche y ante las preguntas de la periodista, decidió permanecer en silencio y no dar ningún tipo de declaración. Recordemos que tanto Adianez, como Larisa y Rodrigo Cachero pedían que todos los involucrados dieran la cara y hasta el momento, él no ha hablado al respecto.

En este sentido, Daniel Bisogno, que ha asegurado que es amigo cercano de Bravo, dijo que Adianez Hernández y Augusto Bravo siguen juntos e incluso, como al parecer ella se habría salido de la casa que compartía con Rodrigo Cachero y él de donde vivía con Larisa Mendizabal, la nueva pareja ya estaría viviendo en el mismo lugar.