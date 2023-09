Esposa de Pablo Lyle habla de su nuevo novio; defiende su nuevo romance

MÉXICO.— Ana Araujo, la todavía esposa de Pablo Lyle, está siendo fuertemente criticada, esto a raíz de la publicación de una fotografía con la confirmó y presumió a su nuevo novio. Debido a la "ola" de ataques que ha recibido, la joven se defendió; esto dijo de su nueva relación sentimental.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle confirma y defiende su nuevo romance

Una foto en la que Ana Araujo se dejó ver abrazada de manera cariñosa por el estilista y fotógrafo Marco Lavin, bastó para que la todavía esposa del actor Pablo Lyle recibiera cientos de críticas, pues varios internautas reprobaron que la joven ya haga "oficial" su romance cuando el papá de sus hijos sigue encerrado en una cárcel en Miami.

Debido a esta situación, la también empresaria mediante una carta respondió a las críticas que surgieron tras confirmar que tiene un nuevo novio.

Aunque Ana Araujo no se dirige específicamente a alguien en particular, sí deja entrever que la carta que escribió al parecer es una contestación para quienes la han señalado luego de que publicó la foto en la que aparece en una actitud cariñosa con otro hombre, mientras Pablo Lyle está preso en Estados Unidos.

"Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda", escribió al inicio de una contundente carta que publicó en sus historias de Instagram.

Y continuó: "Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales...".

Además agregó: "Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor", dijo, "solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no atreves a repararlas porque duele".

Y finalmente escribió: "vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar. Más allá del dolor, encontrarás la paz".

¿Ana Araujo y Pablo Lyle siguen casados?

Hasta el momento, Ana Araujo no ha especificado el motivo de su publicación ni ha mencionado qué tipo de relación tiene con Marco Lavin. Tampoco aclaró cuál es su situación con Pablo Lyle, con quien se casó en 2014 y procreó a sus dos hijos.

Sin embargo, varios medios han afirmado que Ana Araujo tiene un nuevo novio a pesar de que sigue casada con Pablo Lyle.

Asimismo, a las prueba de su supuesto nuevo romances se suman los mensajes cariñosos que Ana ha intercambiado con Marco desde el pasado mes de marzo, según sus seguidores.

Por su parte, el actor tampoco ha dicho si ya se divorció de la mamá de sus hijos, por lo que solo se sabe que Lyle cumple una condena en una cárcel de Estados Unidos de 5 años y 8 más de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario. Todo esto tras ser acusado por el homicidio involuntario de Juan Hernández, ocurrido en 2019.

Andrea Legarreta pide no juzgar a esposa de Pablo Lyle por rehacer su vida mientras él sigue en la cárcel

Antes de que Ana Araujo compartiera una carta en la que se defendió de las críticas tras ''confirmar'' su nuevo romance, Andrea Legarreta dijo no estar de acuerdo con que se le juzgue cruelmente a la esposa del actor Pablo Lyle.

Fue así como la conductora del programa Hoy, en una emisión del matutino habló a favor de la joven, asegurando que aunque no era la indicada para revelar detalles, sabía que Pablo y Ana habían hablado al respecto y llegado a un acuerdo; ella es una mujer joven y tiene el derecho a rehacer su vida, así lo consideró la conductora, quien lleva meses separada de su esposo Erik Rubín tras más de 20 años de matrimonio.

"Al final es una muchacha muy jovencita, creo que entre ellos tuvieron alguna plática precisamente de eso, que al final él tiene unos años más ahí y la vida para ella afuera ha sido muy difícil y muy complicada", dijo la también actriz.

"No está bueno que se le señale o se le juzgue por retomar una vida, que entre ellos dos, como pareja supieron y lo hablaron, qué iba a pasar con ella como mujer, no está padre que se le esté atacando", agregó la presentadora de TV.

Finalmente, Andrea Legarreta mencionó que el que Lyle sea consciente de que para Ana la vida sigue afuera, habla de lo mucho que lo ama.

“Él tiene la apertura y el amor, es un acto de amor hacia ella de que siga su vida mientras tanto", concluyó la conductora del matutino de Televisa.

Cabe destacar que, Ana Araujo ha generado cierta confusión sobre su actual relación con Pablo Lyle, pues en junio de 2022 lo llamó "ex esposo" durante un episodio de su podcast, pero tres meses después le dijo a la jueza que no estaba separada de él mientras dio su declaración durante el juicio del actor.

Pero a pesar de esto, mensajes y fotos que Ana tiene en Instagram con Marco Lavin, se presume que la supuesta relación que mantendría con él habría iniciado desde marzo pasado.

Ana Araujo y Pablo Lyle se conocen desde la adolescencia y se casaron en 2014. Ella ya era mamá de Aranza, a quien el actor adoptó como suya, luego la pareja procreó a su hijo Mauro.

