Facundo causa un accidente automovilístico por una ''importante'' razón

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más, Facundo se encuentra dando de qué hablar luego de que compartiera un vídeo en el que dejó ver como causó un choque automovilístico. El exconductor del programa Incógnito tras compartir su clip generó debate, pues al exponer la razón por la que hizo tal cosa, desató los comentarios de todo tipo.

Facundo revela por qué causó un accidente automovilístico

El exconductor del programa ¿Cuál es el bueno?, se vio involucrado en un accidente automovilístico, sin embargo, tras el choque Facundo alegó que lo hizo para enseñarle una lección a un taxista.

En el vídeo compartido por el presentador de TV, éste explicó que durante su trayecto se topó con un embotellamiento, el cual se generó debido a conductores que intentaban colarse en la fila.

Visiblemente molesto, Facundo expresó su disgusto y afirmó que preferiría chocar antes que dejar pasar a conductores que no habían respetado la fila en la que él había estado esperando durante mucho tiempo.

“Dos autos intentaron entrar en la fila para salir de la avenida, lo que aumentó su frustración”, señaló Facundo en su vídeo.

“Prefiero chocar a dejar pasar a estos hermanos que no hicieron fila, o sea, venimos haciendo fila eterna y estos hermanos vienen en tercera fila, juran que yo no, nunca se me ocurrió andarme en tercera fila, pero es que yo sí tengo educación”, agregó el polémico conductor de TV.

No obstante, en otro momento del vídeo, se mostró cuando un taxi decidió avanzar al mismo tiempo que el también locutor, lo que generó presión por parte de otros automovilistas para que el exconductor de TV Azteca permitiera el paso del taxi. Sin embargo, Facundo se mantuvo firme en su decisión de no ceder el paso y continuó su camino, mientras se escuchaban comentarios de fondo como “se van a pegar”.

Cuando Facundo avanzó, logró pasar primero, lo que resultó en que el taxi que estaba junto a él chocara contra la acera al frenar.

Finalmente, el polémico conductor de TV se burló del taxi, ya que su vehículo no resultó dañado, y decidió seguir su camino.

Este incidente como era de imaginarse, de inmediato generó los comentarios tanto a favor como en contra de la postura de Facundo, aunque cabe mencionar que no es la primera vez que su forma de actuar genera controversia.

Hace unos meses fui muy criticado por obligar a su hijo a inyectarlo, aunque aparentemente todo resultó bien, varios lo tacharon de irresponsable y le recomendaron primero instruir correctamente a su hijo, pues con la salud no se juega.

Asimismo, también lo han criticado por llevar a su hija ha colocarse un método anticonceptivo. Y es que en aquella ocasión, Facundo acompañó a su hija a colocarse un DIU, y grabó el momento con la finalidad de generar conciencia sobre la planificación familiar, pero varias personas consideraron que exhibió la intimidad de su hija.

Te puede interesar: