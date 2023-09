Adele celebra la Independencia de México en Las Vegas; así ''homenajeó'' a los mexicanos

LAS VEGAS.—Este pasado 15 de septiembre, Adele sorprendió enormemente a los asistentes a su concierto en Las Vegas. Asimismo, se ganó los elogios al tener un gesto amable con los mexicanos. Y es que nadie imaginó que la cantante durante su show portará con gran alegría y orgullo un tocado de trenzas mexicanas como el característico de la muñeca artesanal 'Lele'.

Luego de que se viralizarán imágenes de la británica "celebrando" la Independencia de México, usuarios de redes sociales, en su mayoría mexicanos, la convirtieron en tema tendencia y posteriormente en noticia.

Así fue como Adele celebró la Independencia de México en Las Vegas

La cantante británica se unió a la celebración con motivo de la conmemoración del 213 aniversario de la Independencia de México; y a través de redes sociales se publicó un vídeo en el que se muestra el momento en el que Adele descendió del escenario para convivir con sus fans.

Adele hermana, ya eres mexicana. pic.twitter.com/u1NLtefwrt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 16, 2023

Durante su recorrido, se puede observar como la cantante se acerca a un fan, quien de inmediato le entrega una muñequita 'Lele' y un tocado con cintas y trenzas como el característico "peinado" que luce de la muñeca mexicana.

Además, otra persona aprovechó para entregarle una bandera de México, la cual se envolvió al cuerpo como un chal y posteriormente, la cantante abrazó cariñosamente al joven que le dio la muñeca artesanal y el tocado con trenzas mexicanas.

Sucedió la noche del #15DeSeptiembre en el concierto de @Adele en las Vegas. Un fan, le regaló a la intérprete de "Someone Like You" una muñeca artesanal #Lele y una diadema de colores, muy representativa de #México.

La cantante así la recibió con mucho agradecimiento. #Adele… pic.twitter.com/yuEW8WfrND — Subrayado.mx (@SubrayadoM) September 16, 2023

No obstante, mayor fue la sorpresa de los asistentes cuando la cantante continúo interpretando el tema "When we were young" todavía portando los obsequios que sus fans mexicanos le dieron.

Por si fuera poco, la cantante subió al escenario e interpretó su popular tema "Some like you", luciendo muy mexicana con sus "trenzas".

Finalmente, Adele enloqueció a su fans mexicanos al felicitarlos por la celebración del Dia de la Independencia.

Adele en las Vegas!!!

Está padre eso de Adele/ita

Adele ya eres mexicana uD83CuDFB6uD83CuDFBCuD83CuDFB5 pic.twitter.com/t2KE0kPAS0 — Eve Garcia (@eveyhugo96) September 16, 2023

MI GENTE LATINO uD83CuDDF2uD83CuDDFD Adele take the mexican flag at tonight’s concert. #WeekendsWithAdele uD83DuDC40pic.twitter.com/MPEz6BCkWB — Adele Daily (@adeledailynet) September 16, 2023

Cabe destacar que además de la muñeca artesanal mexicana 'Lele' que recibió la cantante como regalo por parte de un asistente al concierto.

Anteriormente, la intérprete de "Rolling in the Deep" ha presumido, estando en pleno escenario de su show, haber recibido algunos muñecos del Dr. Simi, los cuales se han vuelto obsequios populares que los fans le entregan a los artistas como símbolo de cariño y admiración.

Adele diciéndole "SIMI DOLLS" a los Dr Simis uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83CuDDF2uD83CuDDFDpic.twitter.com/K7JngA2fcF — fxcking daydreamer (@fxckingdaydream) September 16, 2023

Te puede interesar: