Comediante de Televisa es captada atendiendo una cocina económica

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde hace varios años, Lucila Mariscal ha enfrentó fuertes problemas de salud y también se ha visto envuelta en una serie de problemas, pues después de que uno de sus hijos desapareció, fue víctima de una estafa y su salud se vio muy afectada tras una caída, por la cual tuvo que ser operada y a su vez dejar de trabajar para recuperarse.

Sin embargo, hace unos meses pidió a Televisa que le dieran trabajo, pues quedó en la ruina, pero hasta el momento no ha sido contratada para algún proyecto. Debido a las necesidad económica que tiene, ha dejado de suplicar que la tomen en cuenta los productores y ha empezado a trabajar en una comida económica.

La también conocida como 'Lencha', este 2023 ha intentado retomar su vida laboral, pese a no poder caminar muy bien. Asimismo, debido a que ninguna televisora o empresario la ha contratado, la comediante decidió atender un negocio de comida económica del cual es propietaria.

En entrevista con el programa Sale el sol , la también actriz reveló que en ocasiones vestida como 'Lencha' atiende a los clientes, a quienes les ofrece comidas corridas y antojitos mexicanos.

"A mí a la cocina, antes, no me gustaba ni entrar y ahora no salgo de ella", mencionó la comediante, quien hace distintas labores en el negocio ubicado al Sur de la Ciudad de México y que tiene por nombre "El rincón de las cazuelas".