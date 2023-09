Russell Brand, blanco de graves acusaciones: cuatro mujeres le señalan por conductas indebidas

LONDRES.— Russell Brand es acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diarios “The Times” y “The Sunday Times”, y la televisora Channel 4.

Las cuatro personas aseguraron haber sufrido agresiones sexuales de Russell Brand entre 2006 y 2013, cuando estaba en la cúspide de su fama como presentador en Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron que padecieron su conducta “controladora, abusiva y depredadora”.

En un vídeo que Russell Brand compartió ayer en sus redes sociales antes de que las revelaciones salieran a la luz, negó que fueran ciertas las “graves acusaciones” que los medios participantes en la investigación le habían indicado en sendas cartas, sin especificar a qué se refería.

En la investigación de más de un año de duración, al menos cuatro víctimas de agresiones accedieron a hablar con los periodistas, al igual que otras que denunciaron su contacto abusivo y acosador. La mayoría pidió mantener el anonimato.

Una de ellas contó que Brand, protagonista de filmes como “Get Him to the Greek” y expresentador de la BBC, la violó contra una pared en su casa de Los Ángeles. Fue tratada en un centro de atención para víctimas de violación ese mismo día, según los registros médicos a los que los medios tuvieron acceso. En mensajes de texto que escribió a Brand horas después, ella le dijo que se había sentido asustada y que “cuando una chica dice NO es que no”. Él respondió que “lo sentía mucho”.

Russell Brand habría violado a una menor de edad

Otra acusó al actor de haberla agredido sexualmente cuando él tenía 31 años (ahora tiene 48) y ella solo 16, al haber forzado a una felación de la que solo pudo escapar al darle un puñetazo en la barriga.

Una tercera explicó que Brand la había agredido sexualmente cuando trabajaban juntos en Los Ángeles y la había amenazado con demandarla si hacía público lo sucedido, mientras que otra más describió haber sido igualmente agredida sexualmente por él.

Los autores de la investigación entrevistaron a víctimas, vieron mensajes y correos privados, examinaron notas médicas y analizaron los libros y los shows que presentó Brand. Pese a que era sabido que el actor tenía una adicción sexual de la que llegó a ser tratado en una clínica, se trata de la primera vez que salen a la luz este tipo de prácticas de su parte.

El programa “Dispatches” de Channel 4 emitió ayer el documental “Russell Brand: In Plain Sight”, con los testimonios de las víctimas.

Antes de que los medios publicasen su exclusiva, ayer por la mañana Brand negó en un vídeo la acusaciones. El controvertido actor y humorista, más conocido en los últimos años por su defensa de las teorías de la conspiración, aseguró haber recibido cartas de un canal de televisión y un periódico que incluían “una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivos”.

“Entonces yo era muy, muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente”, señaló, y se preguntó “si hay un plan coordinado detrás de esas acusaciones”.

En los últimos años Brand ha defendido teorías de la conspiración sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la pandemia de Covid-19.