Enjambre complace a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—La banda mexicana de rock Enjambre está triunfando con su álbum “Noches de Salón”, —“incluso más que con otros anteriores”, dijeron en entrevista con EFE—, un proyecto que revisita algunos de sus temas desde sonidos latinos.

La agrupación mexicana, reconocida por temas como “Somos ajenos” y “Dulce soledad” y con más de 20 años de trayectoria, presentó el 31 de agosto el proyecto “Noches de Salón”, grabado en vivo en el emblemático Salón Los Ángeles de Ciudad de México, un homenaje a los bailes de salón de la década de 1940 y 1950.

Esto a través de ritmos latinos de aquellas décadas como el danzón, el bolero o la salsa, interpretados por los cuatro integrantes de la banda y ocho músicos más.

“‘Noches de salón’ es nuestro disco acústico. Ya tenía tiempo que mucha gente que nos sigue nos escribía para preguntarnos que cuándo íbamos a hacer nuestro acústico, entonces le dimos la vuelta al tema porque nos emocionaba mucho más hacer disco nuevo con canciones inéditas en lugar de revisitar nuestros temas, pero tanta fue la insistencia que cedimos”, dijo Rafael Navejas, bajista de la banda.

Pero querían buscar la manera de hacer un proyecto que los motivara. Y Luis Humberto Navejas, estando en una fiesta de presentación de un álbum de Pérez Prado, cayó en la cuenta al escuchar ritmos latinos clásicos en que ese podría ser el concepto.

Luis Humberto dijo que sabían que harían un disco acústico, pero que no fue hasta ese momento que vio claro el camino, inspirado por los sonidos latinos que, dijo, ya les habían inspirado incluso desde antes de ser músicos.

Y el público lo recibió con gusto, contaron. Incluso, tanto en la grabación en el Salón Los Ángeles como en Guadalajara, en el primer concierto de la gira de 16 fechas en México, sus seguidores aparecieron vestidos de etiqueta, “con traje, vestido largo y zapato boleado”.

Contaron que tienen un público muy entregado que contribuye a que sus conciertos vayan “más allá de lo que está pasando del escenario para fuera” y haya una experiencia de retroalimentación con el público.

Además, coincidieron, se dejaron sorprender y disfrutaron de los sonidos latinos, por lo que no descartan incursionar en más géneros musicales, una tendencia que cada vez está más aceptada y que huye de el encasillamiento.

“No nos identificamos mucho con esta música de moda —reguetón, trap, etcétera—, pero yo creo que el propósito de la música es bailar, cantar y pasarla bien. A mí me gustan muchos géneros, no estamos compitiendo con otros géneros”, relató Luis Humberto, quien terminó diciendo que no era especialmente fan de la salsa pero que su tema favorito de este disco está basado en ese ritmo.