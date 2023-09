Augusto Bravo ''confirma'' relación con Adianez Hernández; rompe el silencio y pide perdón

Adianez Hernández y Augusto Bravo, quienes engañaron a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal respectivamente, siguen en el ojo del huracán tras confirmarse todo el escándalo.

La exparticipante de Survivor México hace unos días dio la cara, y reveló que su amor por Rodrigo se había terminado y confirmó que está enamorada de Augusto Bravo; las críticas en su contra no han parado y hay quienes afirman que solo quiere hacerse la víctima por sus hijos.

Augusto Bravo ''confirma'' relación con Adianez Hernández.

Ahora, luego de ser captados juntos en una fiesta, lo que confirmaría que Adianez Hernández y Augusto Bravo siguen con su relación amorosa, ha sido el empresario quien habló por primera vez y pidió perdón. Esto fue lo que dijo.

Fue Ventaneando quien otra vez logró captar al ex de Larisa Mendizabal, Augusto Bravo, para cuestionarlo sobre toda la polémica que hay por la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero y la suya a la actriz.

Pese a que la primera vez que lo abordaron afuera del negocio de pollos de sus papás, no quiso dar ningún tipo de declaración, ahora por fin habló sobre todo el escándalo y pidió ante las cámaras, perdón por lo sucedido. Sin embargo, destacó que sería la última declaración que haría, debido a que no es una figura pública y ni la audiencia ni los medios de comunicación tendrían por qué interesarse en su vida privada.

En el programa de Pati Chapoy fue que exhibieron el vídeo en el que Augusto Bravo pidió perdón a todos los involucrados, especialmente a Larisa Mendizabal, Rodrigo Cachero y Santiago, hijo que tienen en común, pues no olvidemos que ambos fueron pareja hace muchos años y tuvieron a su primogénito.

"Lo único es que yo ya pedí disculpas a las palabras involucradas, lo hago público; le pido mil disculpas, sobre todo, a Larisa y a Santi y, obviamente, a Rodrigo", destacó.

En el vídeo donde Larisa Mendizabal habla de la infidelidad de la que también fue víctima, recuerda que Bravo fungió como una segunda figura paterna para Santi, pues sostuvieron una relación amorosa de más de una década, por lo que ya eran prácticamente una familia.

"Nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa. con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar", precisó.

Además, aprovechó para aclarar que siempre sostuvo una relación amorosa plena con Mendizabal, reconociendo que el que falló había sido él pues, a diferencia de lo dicho por Adianez, no tenía ningún motivo por el cual faltar al compromiso en el que estaba involucrado.

"Mi relación con La fue increíble, obviamente el que fallé al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago el responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más que decir", aseguró.

Luego de realizar estas declaraciones aseguró que no comentaría más, ni de lo dicho por Adianez, ni cualquier otra pregunta que pudiera surgir en torno al tema, al argumentar que él no es una figura pública:

"Es lo único que yo voy a decir, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería interesarle".

Aunque sí denominó a la interacción que sostiene con la conductora como una relación, luego de hacer este comentario: "No voy a hablar de mi relación o no".

Finalmente, destacó que, a través de perfiles falsos, le han deseado la muerte, por lo que ya no abriría más la puerta para que las personas lo agredan en redes sociales y aclaró que, el conceder una entrevista a "Ventaneando" no era un sinónimo para que otros medios de comunicación se acercasen a hablar con él porque ya no piensa seguir profundizando en ese asunto.

"Lo del hate... la verdad, esto no es para los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte, bendiciones.... pero ya, es lo último que voy a decir, y que le ofrezco mil disculpas a todo mundo si quieren, de verdad, no sé qué más hacer, yo haré mi comunicado, mi vídeo", expresó.

Adianez Hernández y Augusto Bravo se dejan ver juntos por primera vez

Pese a que desde hace unos días aún no se sabía si Adianez Hernández y Augusto Bravo seguían con su relación tras el escándalo con Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal, fue Daniel Bisogno, íntimo amigo de todos los involucrados, quien en Ventaneando confirmó que aún mantenían su romance.

Ahora, todo parece tomar sentido, pues en Venga La Alegría mostraron imágenes exclusivas en las que se puede ver que ambos ya se dejan ver como pareja en eventos públicos pues fueron captados en la fiesta de Luna, la hija de Gary Centeno, un amigo muy cercano de la conductora con el que participó en la segunda y cuarta temporada de "Survivor México".

En las imágenes se puede ver a Adianez de espaldas, usando una gorra negra y el cabello suelto, mientras que Augusto trae lentes oscuros. De los dos, es Bravo quien queda de frente a la cámara, por lo que se le puede ver riendo y sonriendo con la actriz, mientras se mueve un poco con las manos y el cuerpo denotando que pasaba un agradable momento.

Cabe destacar que, aunque las fotografías fueron presentadas en el matutino de TV Azteca, fueron retomadas de la historia de Instagram de la actriz Daisy Salazar, otra de las invitadas al evento.