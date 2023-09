Mariana Seoane afirma que ella y Luis Miguel fueron ''amigos con derechos''

CIUDAD DE MÉXICO.— Mariana Seoane regresó a las telenovelas mexicanas después de ocho años de ausencia y, mediante el melodrama "Tierra de esperanza", mismo que fue grabado en Yucatán.

Sin embargo, aunque su participación en dicho proyecto fue muy comentada debido a que se rumoreó que sostenía una relación amorosa con el productor José Alberto 'El Güero' Castro, es a semanas del final de la telenovela que la actriz y cantante ha cobrado relevancia, pues ha dado detalles de la presunta romance que tuvo con Luis Miguel.

Mariana Seoane en entrevista habló de los romances que ha sostenido

Mariana Seoane y Luis Miguel fueron ''amigos con derechos''; ella lo confiesa

En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la intérprete de "Mermelada" además de hacer un recuento de su carrera, se sinceró e hizo algunas confesiones sobre su vida personal. Fue así como habló del amorío que sostuvo con el apodado 'El Sol de México'.

Durante la charla, Mariana Seoane sorprendió al revelar que Adolfo Ángel, líder del grupo Los Temerarios, le fue infiel, pero pudo superar este mal momento cuando conoció a Luis Miguel, por casualidad, en Madrid.

Mariana Seoane confesó que 'El Temerario Mayor' le fue infiel

La actriz manifestó que el cantante "era su amor platónico desde que chiquita", por lo que encontrárselo y pasar tiempo con él fue algo difícil de superar.

"Me despido de él y me dice 'bueno señorita, ahorita te deseo, porque te lo mereces, estar con alguien mejor que yo' y yo le dije 'bueno, después de ti Luis Miguel'", dijo entre risas la cantante.

Mariana Seoane continuó relatando que tiempo después asistió con una amiga a un restaurante en Madrid, donde también estaba el intérprete de "La incondicional" y ahí, recordó que se acercó específicamente para pedirle una fotografía.

"Le dije vine exclusivamente a tomarme una foto contigo, entonces me voy a bajar con mis amigos, cena, pero por favor no te vayas", detalló la intérprete de "Me equivoqué". La actriz reveló que Adolfo Ángel le deseó que encontrará a alguien mejor que él

La actriz continuó mencionando que después fue el mismo 'Micky', quien se acercó a la mesa de Mariana para invitarle a ella y sus amigos unos tragos.

"Para no hacerla larga de ahí nos fuimos a la suite de Luis Miguel a que el maestro tocara el piano, Luis Miguel cantara, o sea yo llegue a pedir una foto y salí de ahí en el coche de Luis Miguel entramos al Palace de Madrid por la cocina... ¡ay por supuesto que me olvidé del Temerario!", expresó entre risas la cantante. La cantante afirma que los buenos deseos del Temerario se cumplieron, pues conoció a Luis Miguel

Mariana también contó que la relación entre ella y el intérprete de "Suave" se alargó, pues ambos estaban pasando por una ruptura amorosa y encontraron apoyo el uno en el otro. Fue en este momento de su relato que confesó que fueron “amigos con derechos”.

"Fuimos unos amigos con derechos, que nos encontramos en momentos frágiles los dos. Cuando nos conocimos fue cuando 'Micky' venía de la ruptura con Mariah (Carey) y yo venía de estar con el temerario. Me hacía preguntas como 'es que no entiendo como una mujer como tu pudiste estar con el temerario', le dije '¡ay mira cállate!, sí la Mariah canta muy bonito, pero también fue mucama de un hotel", externó la actriz. La actriz detalló cómo fue su encuentro con Luis Miguel en Madrid

La intérprete de "Una de dos" le dijo a Yordi Rosado que guarda muchos recuerdos de su juventud con 'El Sol de México', pues no solo se trató de momentos de pasión. Según Mariana Seoane, Luis Miguel fue quien la enseñó a jugar backgammon, y ambos compartieron desde la vulnerabilidad humana una faceta personal que muy pocos conocen del cantante.

"Me platicó tantas cosas que me las llevaré a la tumba, hermosas de su vida, conocí a un niño grande, la fragilidad de un ser humano, conocí a alguien que le dolían las cosas... lo voy a querer siempre, de mi boca jamás para mis amigos saldrán cosas que no, que te juzgue Dios, pero yo no", puntualizó la cantante. La cantante detalló como ella y 'Micky' terminaron siendo "amigos con derecho"

Finalmente Mariana Seoane aseveró que a la fecha siguen manteniendo una relación de amistad y conexiones con otros amigos en común, por lo que esporádicamente se ven.

"Lo sigo queriendo, lo quiero, lo respeto, es mi amigo y siempre va a contar conmigo", concluyó la actriz.

Te puede interesar: