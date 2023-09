Apio Quijano confirma fuerte declaración de Poncho de Nigris; se arrepiente de haberse drogado

CIUDAD DE MÉXICO.— Apio Quijano se arrepiente de haberse drogado en La Casa de los Famosos México, o eso es lo que dejó ver luego de que confirmará que Poncho de Nigris sí ingresó gomitas de CBD con THC, y las consumía con Sergio Mayer y él.

En una reciente plática con sus fans, el cantante dio más detalles sobre la polémica declaración de su excompañero, y también explicó lo que el consumo de sustancias ilícitas le causaron.

Apio Quijano confiesa que se arrepiente de haber consumido las drogas en La Casa de los Famosos México

Mediante una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de TikTok, el integrante de Kabah confirmó la polémica declaración de De Nigris, quien confesó haber ingresado y consumió sustancias ilícitas en forma de dulces.

Sobre esta controversia, Apio se sinceró y mencionó que las drogas que consumió cuando Poncho le convidaba fueron la razón por la que bailaba raro en algunos momentos cuando estaba dentro del reality show de Televisa.

Asimismo, destacó que debido a que nadie sabía de las "gomitas mágicas", tampoco nadie entendía porque actuaba de un modo extraño en ciertas momentos.

No obstante, el intérprete de "La calle de las sirenas" afirmó que está más que arrepentido de haber consumido dulces de CBD con THC, pues estas sustancias ilícitas hicieron que se comportaba raro en algunos momentos mientras estuvo encerrado en La Casa de los Famosos México.

“A veces yo le daba una mordida por eso hay unos vídeos míos, donde estoy bailando y me quiero morir chavos, ¡me quiero morir, me quiero arrancar los tres pelos que me quedan! Por qué sí, se ve que estoy en Neptuno, estoy sacando los signos astrológicos pero desde allá ja, ja, ja. Estoy viajando, como un astronauta por allá...”, explicó Apio Quijano.

“Efectivamente como él dice, cuando estábamos como raros y decían ‘Apio, por favor pasa al confesionario’, que peor mal viaje que ese, entonces se te bajaba hasta el dedo gordo el corazón”, agregó el también integrante del 'Team Infierno'.

Cabe destacar que hasta el momento, ni la televisora ni las autoridades han emitido un comunicado oficial sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Poncho de Nigris. Pero esta situación ha causado que el programa nuevamente sea blanco de críticas.

Poncho de Nigris confiesa que ingresó y consumió drogas en La Casa de los Famosos México

Hace un par de semanas, el influencer regiomontano, Poncho de Nigris confesó que introdujo drogas al reality show La Casa de los Famosos México.

En la entrevista con Roberto Martínez para su podcast titulado "Creativo", el también presentador de TV mencionó que llevó unas gomitas que contenían sustancias ilícitas.

Si bien De Nigris señaló que las llevó para su propio consumo, al final terminó invitando a Sergio Mayer y Apio Quijano. Asimismo, Poncho declaró que el ingresó de estos dulces fue sin el consentimiento de la producción del programa, incluso ellos nunca se enteraron —hasta ahora—.

Como era de imaginarse, esta declaración generó sobre las críticas y comentarios sobre la ética y responsabilidad de los programas de televisión en vivo, así como el papel de las figuras públicas en la promoción de sustancias ilegales.