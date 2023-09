Betty Monroe fue ''amiga'' de Arturo Beltrán Leyva; ''le regaló'' un amuleto de santería

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde hace un par de años Betty Monroe se ha mantenido alejada de la farándula y por supuesto de los escándalos. Pero recientemente su nombre ha cobrado relevancia, pues la actriz es una de las famosos que fue mencionada en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, "Las señoras del narco. Amar en el infierno".

Y aunque figuras como Galilea Montijo o Paty Navidad protagonizan polémicas declaraciones vertidas en la publicación de la escritora mexicana, la actriz de la telenovela "Como en el cine" no se quedó atrás, pues en dicho escrito se devela la presunta amistad que sostuvo la también conductora de TV con el capo.

¿Betty Monroe fue amiga de Arturo Beltrán Leyva? Expareja del capo da detalles

Para sorpresa de varios, en el nuevo libro de la periodista y escritora Anabel Hernández, entre las famosas mencionadas se encuentra la actriz y conductora de TV, Betty Monroe, cuya supuesta relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva ha generado gran impactó.

Y es que según lo escrito en "Las señoras del narco. Amar en el infierno", la también exconductora de Venga la Alegría tenía una amistad con el apodado 'El Barbas', incluso habrían sido tan cercanos que Betty le habría regalado a Beltrán Leyva un amuleto de santería como muestra de su afecto.

De acuerdo con 'Celeste', quien es descrita en el libro como una presunta expareja sentimental del narcotraficante, y la supuesta fuente directa de mucha de la información que es revelada en el libro; ésta afirmó que la exactriz era más que una simple figura de la farándula con la que Arturo habría tenido relaciones sexuales.

“Había mujeres que sí eran de su agrado, una de ellas era Betty Monroe. Cuando Arturo falleció, traía una cosa roja en sus bolsillos, que dijeron que era de santería o de protección, un talismán. Ese talismán se lo dio Betty Monroe”, se lee en el nuevo libro de Anabel, mismo en el que se señala que la presunta amistad que entabló la actriz y el capo ocurrió entre 2007 y 2009.

Asimismo en la publicación se destaca que Arturo sentía cariño por Betty, más allá de lo sexual. Incluso, la veía como su gran amiga.

“Betty sí estuvo sexualmente con Arturo, pero sobre todo era su amiga. Eran bien pocas las amigas que no se hubieran acostado con él, nada más supe que una no, todas las demás pasamos por los talentos de Arturo, esa es la realidad. Arturo la quería mucho, me decía que era muy linda. Para él, todas era bien lindas, pero sí había unas a las que les echaba más. Yo le sacaba todo, no es que fuera conservador, pero a mí me decía el huevo y quien lo puso”, narró 'Celeste' para el libro de Anabel Hernández.

¿Cómo era el amuleto de santería que Betty Monroe le regaló a Beltrán Leyva?

En el nuevo libro de Anabel Hernández, además de hablar de la "amistad" de Betty Monroe a Arturo Beltrán Leyva, también se detalla que hasta el momento de su muerte (durante un operativo de la Marina en Cuernavaca en diciembre de 2009) 'El Barbas' conservó el amuleto de santería que le regaló la actriz.

Asimismo, de acuerdo con 'Celeste', el regalo de la también presentadora de TV tenía una gran importancia para él, pues no solo se lo dio su "amiga" sino que también le servía de protección

“Arturo me dijo que Betty Monroe le dio el amuleto, me lo enseñó y me dijo: ‘Esta protección me la dio Betty Monroe’. Cuando hablamos de Betty Monroe fue en 2008, en la Villa Mariana. Él traía una bolsita roja, no se la había visto antes, y me dijo que ella se lo había dado para que lo cuidara. Era cuando las cosas estaban ya complicadas”, reveló 'Celeste'.

Y aunque a la presunta expareja sentimental de Beltrán Leyva no le desagradaba el amuleto de santería que Betty le dio al capo, ella le recomendó que mejor optara por contar con la protección de Dios.

“Yo le decía que lo podía cuidar mejor Dios, que mejor se entregará a Dios. Pero él me dijo: ‘no, esto me dio mi amiga y que es muy bueno’. Ahí fue donde me dijo que Betty era su amiga regular y que era muy buena onda, que él tenía mucho afecto por ella y que le había presentado a otras personas, pero no me detalló quienes”, explicó 'Celeste'.

Cabe destacar que, hasta el momento Betty Monroe no ha confirmado ni desmentido públicamente su supuesta relación con el narcotraficante, pero quizás se pronuncie tal y como lo han hecho las demás famosas que han sido vinculadas con Beltrán Leyva y el mundo del narcotráfico.