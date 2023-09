Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres de su primer bebé el pasado 3 de agosto de 2023. León, fue el nombre que le pusieron a su hijo y desde ese momento, aunque ambos se han mostrado muy felices de estar en esta nueva etapa e incluso es la exconductora de Venga La Alegría quien constantemente comparte tips de maternidad y una que otra foto con su hijo, ninguno de los dos ha querido mostrar la cara de León.

Desde siempre, la pareja ha sido muy hermética con su relación y la mantienen muy privada, pues afirman que es algo muy de ellos y que quieren que se mantenga así; ahora, con la llegada de su primer bebé pues seguirán el mismo camino y, probablemente será hasta que ya esté mucho más grande que muestren su carita. Sin embargo, ahora se ha filtrado una presunta foto que revela el rostro del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. Aquí los detalles.

Filtran supuesta FOTO del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; así luce León

Fue la influencer especialista en chismes y espectáculos "@yosoy_viridiana_" que publicó en su cuenta de Instagram la supuesta foto del hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. En la imagen a parece la mamá de la también participante de La Academia con el pequeño.

Sin embargo, al parecer, tal fotografía se habría filtrado por error, y la pareja estaría tratando de evitar que se difunda a toda costa. Cabe mencionar que algo que llamó la atención de los usuarios es que no parece un bebé de mes y medio, pues luce muy grande para el tiempo que tiene, por lo que comenzaron a dudar de la veracidad de dicha imagen.

“Me mandaron una foto de la mamá de Cynthia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera, cargando a León. Supuestamente se filtró por error y ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está muy lindo y se parece muchísimo a Carlos Rivera”, se expresó en la publicación.

En la fotografía filtrada, se aprecia a la mamá de la exconductora de ‘Venga la Alegría’.sonriente y cargando con una mano al bebé de su hija y el cantante Carlos Rivera. Por otro lado, el hijo de Cynthia Rodríguez estaba vestido con un mameluco de colores blanco y negro y unos calcetines a rayas.

La realidad es que no está confirmado si es o no el verdadero León o si la foto fue editada y hecha con algún programa de Inteligencia artificial. Tras la viralización de la imagen los comentarios de los internautas no se hicieron esperar:

“Ni que fuera la realeza, es solo un niño más en el mundo”; “La talla no corresponde para un bebé que tiene 1 mes y 19 días de nacido, como se aprecia en esta foto”; “Hasta que Carlos y Cynthia les pongan una demanda por andar difundiendo la foto de SU HIJO SIN SU CONSENTIMIENTO van a quedar en paz”, externaron los miembros del público.

