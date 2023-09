Galilea Montijo revela por qué ya no estará en ¿Quién es la máscara?

CIUDAD DE MÉXICO.— Antes de finalizar el 2023, Televisa planea regresar a la pantalla chica uno de los programa favoritos de la audiencia mexicana, por supuesto nos referimos a ¿Quién es la máscara?, programa que ya cuenta con cuatro temporadas y la quinta ya ha iniciado grabaciones.

Sin embargo, entre las novedades de dicho show, se ha revelado que Galilea Montijo deja de ser una de las investigadoras. Y, debido a este inesperado cambio los rumores sobre el por qué fue "despedida" ya se han hecho presentes, aunque ella misma ha confesado porque no estará en esta edición.

Galilea Montijo habría sido despedida de ¿Quién es la máscara? por sus escándalos

Fue durante un programa de Grupo Fórmula en el que el reportero Gabriel Cuevas dio a conocer la presunta razón por la que Galilea Montijo habría sido despedida de ¿Quién es la máscara?

Y es que de acuerdo con el también colaborador del programa Venga la Alegría, Televisa tomó la decisión de ya no incluir a la conductora del programa Hoy a modo de castigo por los escándalos en los que se vio involucrada durante su participación en La Casa de los Famosos.

"Me cuentan mis fuentes que la producción decidió darle las gracias y decirle 'hermana en esta ocasión no vas', que al parecer, al parecer, la empresa decidió que no participara en esto pero no para cuidarla, sino como para llamarle la atención", señaló Gabriel Cuevas.

Aunque la declaración del reportero generó los comentarios, la también empresaria no había dicho nada, pero recientemente se pronunció al respecto y reveló por qué no formará parte de la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?.

Galilea Montijo revela la razón por la que no formará parte de ¿Quién es la máscara 2023?

Durante una reciente emisión del matutino de Televisa, Galilea Montijo decidió no darle vueltas al asunto y confirmó que ella no estará en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara 2023?.

De igual manera, la también presentadora del programa Netas divinas confirmó que quien suplirá su ausencia y formará parte de las investigadores junto con Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita es Martha Higareda.

Tras confirmar su "despido", 'Gali' señaló que por una gran carga de trabajo no podrá estar en la quinta temporada de '¿Quién es la máscara?'.

"Esta temporada de 'Quién es la máscara' promete", mencionó Andrea Legarreta, por lo que Galilea Montijo mencionó: "Ay sí, la voy a extrañar, pero tengo mucho trabajo", aseveró la tapatía.

A modo de respuesta, Raúl Araiza le señaló a Galilea que le viera el lado positivo: "Pero así descansas, porque también hay que respirarle".

A lo que Galilea Montijo le contestó: "Los voy a extrañar mucho porque es un gran gran equipo y dicen que esta temporada trae cosas nuevas".

Finalmente, aunque la conductora del programa Hoy expresó su tristeza por no ser parte de una edición más de ¿Quién es la máscara?, Galilea dejó entrever que hará caso a lo dicho por el apodado 'El Negro' Araiza y el resto de los conductores del matutino: "Pues a descansar, ni modo".

Cuándo se estrena la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?'

La quinta temporada de ¿Quién es la máscara?, se estrenará el próximo 15 de octubre por en Canal de las Estrellas, y como se mencionó anteriormente, contará con la participación de Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Martha Higareda como investigadores.

Mientras que la conducción nuevamente estará a cargo de Omar Chaparro y Marisol González.