Jairo de Yahritza y su Esencia confiesa que le afectó que lo compararan con Tizoc (VÍDEO)

Yahritza y su Esencia se encuentra en uno de los momentos más polémicos de su corta trayectoria. Esto se debe a las declaraciones que hicieron sobre México, donde los integrantes revelaron que no les gustaba la comida o el ruido de la capital.

Pese a que ofrecieron disculpas, los mexicanos no han logrado perdonar a los jóvenes, pues hasta la fecha no cesan los abucheos en sus conciertos, memes y hasta comentarios que reproducen estereotipos.

Y es que uno de los principales chistes que surgió en torno a los hermanos versan sobre su color de piel o sus rasgos. Tanto así que a Jairo Martínez lo llegaron a comparar con Tizoc, el indio interpretado por Pedro Infante.

Yahritza y Su Esencia tuvo una aparición en el podcast de Gusgri, ahí revelaron cómo se tomaron la polémica y su opinión sobre los ataques que han recibido en redes sociales. Jairo Martínez, bajista de la banda, señaló sobre la comparación con Tizoc:

“La verdad sí me afectó, porque miraba yo videos en el for you page de él (Tizoc) y los ponían como a lado, la cara de él y la mía, no sabía quién era”.