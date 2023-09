¿Quién es Lili Melgar? Shakira carga ahora contra el padre de Piqué en el vídeo de ''El Jefe''

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira está lejos de perdonas la infidelidad de Gerard Piqué, quien desde hace varios meses luce muy contento con su nueva pareja, Clara Chía, con la que presuntamente "engañó" a la cantante.

Popular se ha convertido el rumor que señala que la colombiana se enteró de la infidelidad debido a que notó que su mermelada favorita se "acababa rápido, pero otra versión sugiere que en realidad fue Lili Melgar, la exniñera de sus hijos Sasha y Milan, quien descubrió el engaño y se lo dijo.

El miércoles, la cantante lanzó el vídeo de su nueva colaboración "El Jefe", junto a Fuerza Regida, un grupo estadounidense de música regional mexicana. El videoclip superó un millón de vistas en su primera hora de vida en YouTube.

Pero Shakira no solo dedicó parte del tema a Lili Melgar, la exniñera, quien presuntamente fue despedida por Piqué sin indemnización cuando se descubrió su infidelidad; sino que también tuvo palabras hacia su exsuegro, Joan Piqué Rovira.

Imagen de Lili Menglar cuando trabajó como niñera de los hijos de Shakira. Foto de internet

¿Por qué Shakira ''odia'' al papá de Piqué?

Joan Piqué Rovira, padre de Gerard Piqué, es un empresario catalán, que supuestamente le habría enviado una una carta a la colombiana para que abandonara la casa donde habitaba en Barcelona, tras su separación del exfutbolista.

La colombiana dedicó la siguiente estrofa al padre del futbolista:

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", se escucha cantar a la barranquillera.

Esta es la letra completa de "El Jefe" de Shakira y Fuerza Régida:

7:30 ha sonado la alarma, Yo con ganas de estar en la cama, Pero no se puede. Llevo a los niños a las 9./

El mismo café, la misma cocina, Lo mismo de siempre, la misma rutina, Otro día de mierda. Otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, Yo llego caminando y él en Mercedes Benz, Me tiene de recluta, el muy hijo de p…

Coro

Estas soñando con irte del barrio, Tienes todo pa’ ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Sólo te falta el salario.

Se acumulan las facturas, Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía, Que estudiar todo asegura, Estudié y nada pasó.

Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabr…, pero follo menos que un cura Que ironía, que locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura.

Dicen por ahí que no hay mal, Que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.

Se repite el coro

Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Estás sonando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros, la mentalidad Sólo te falta el salario".