Wendy Guevara ya no hará telenovela con Juan Osorio; explica por qué lo ''rechazó''

Wendy Guevara explica por qué ya no actuará en telenovela de Juan Osorio. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde antes de que Wendy Guevara se coronara como la ganadora de La Casa de los Famosos México, ella ya tenía asegurado un proyecto en la pantalla chica, pues el propio Juan Osorio le afirmó que saliendo del reality show formaría parte del elenco de una de sus telenovelas.

Sin embargo, recientemente la integrante de "Las Perdidas" reveló que ya no será una actriz que esté bajo la dirección del exesposo de Niurka Marcos, pese a haber firmado exclusividad con Televisa, ¿qué pasó?

Wendy Guevara confiesa por qué ya no hará una telenovela con Juan Osorio

Con la honestidad que la caracteriza, la influencer transexual habló del complicado panorama laboral que tiene en estos momentos, debido a que para su fortuna está llena de trabajo.

Y es precisamente esa la razón por la que se le complica dedicarle tiempo a la grabación de la telenovela que tenía pactada con Juan Osorio.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara aclaró que no quiere quedarle mal al público que acude a verla junto a sus amigas "Las Perdidas", es por ello que ha puesto como prioridad las fechas que tenía programas desde antes de su participación en La Casa de los Famosos México.

"No puedo dejar lo que me ha mantenido; no podemos más bien, nosotras 'Las Perdidas', dejar de hacer los shows que hacemos, de ir a un antro, a un teatro, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho y que la gente nos lo ha agradecido y que les gusta", inició comentando la creadora de contenido.

Asimismo, Wendy Guevara reconoció el reto que implica actuar en una telenovela, por lo que reiteró su respeto a los actores de verdad. Tras esto, la influencer trans se sinceró al decir que por ahora no puede encerrarse a grabar y pausar sus presentaciones ya pactadas.

"Si yo me encierro en lo de la telenovela, yo me voy a encerrar tres meses, y estudiando; por eso mis respetos para los actores y actrices que son unos chingones porque se preparan mucho", expresó la influencer.

Wendy también confesó que necesita tener tiempo para poder descansar y así rendir en sus presentaciones. Por ello declinó a hacer ahora la telenovela, ya que no quisiera quedar mal en ninguno de los dos proyectos.

"Yo también tengo que tener mi espacio, ser yo, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas, cosas así, es lo que no quiero que vaya a pasar", explicó la ganadora de La Casa.

Finalmente, Wendy Guevara destacó que otra razón por la que no podrá aparecer en una telenovela de Osorio es porque ningún empresario comprendería el "retraso" que tendría que llevar al cabo sus shows agendados.

"Las fechas yo ya las tengo pactadas, no creo que me quieran esperar tres meses los empresarios", consideró la influencer transexual, quien en su vídeo mostró una hoja repleta de eventos como prueba de que lo que menos tiene ahora es tiempo.

Cabe destacar que, el pasado fin de semana se presentó en Nuevo Laredo. En dicho show además de sus dos amigas Paola y Kimberly, "Las Perdidas", contó con la presencia de Nicola Porcella y Emilio Osorio.

¿Cuál es la novela que Wendy Guevara iba a hacer con Juan Osorio?

Sobre la novela de Juan Osorio en la que iba a participar Wendy Guevara —junto con Nicola Porcella— se sabe que se llamará "El amor no tiene receta" y ya se reportó que quien va a ser la protagonizada es Claudia Martín.