Michelle Rodríguez es criticada por bajar de peso; su transformación física sorprende

CIUDAD DE MÉXICO.— Michelle Rodríguez a inicios de este 2023 fue víctima de comentarios gordofóbicos luego de aparecer en la portada de una famosa revista de moda. En aquella ocasión, debido a las críticas y burlas, la actriz decidió responderle a sus detractores.

Sin embargo, a meses de defender su cuerpo y señalar que "no se avergüenza de él, sino que lo cuida, lo honra, lo respeta y lo disfruta", la también comediante ha generado las reacciones tras compartir en redes sociales una serie de fotografías en las que muestra una notable transformación física. Irónicamente ahora está siendo objeto de críticas luego de mostrar su evidente pérdida de peso.

Michelle Rodríguez recibe críticas por presumir transformación física

Así luce Michelle Rodríguez tras bajar de peso

Cualquiera pensaría que una persona con obesidad que pierde peso podría ser algo positivo para su salud y vida en general, pero para Michelle Rodríguez este cambio no ha resultado así, o mejor dicho, su transformación física no ha sido bien recibido por los internautas, quienes en lugar de felicitarla, expresaron críticas sobre su nueva apariencia.

Y es que para muchos fue sorprendente —y molesto— ver su evidente pérdida de peso, la cual presumió a través de unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, donde además de mostrarse más delgada, se dejó ver muy contenta con este cambio por el que está atravesando.

Pero ¿por qué se enojaron sus fans tras mostrar que ya bajó de peso?; pues básicamente por su presunta "incongruencia" y "mentiras".

Recordemos que, a lo largo de su trayectoria, Michelle Rodriguez ha sido vocera de la lucha contra la gordofobia, es por ello que tras su aparición en la portada de la revista Marie Claire, argumentó que ella no estaba "romantizando la obesidad", sino que consideraba que "su cuerpo no cumplía con cierto tipo de estándares, pero eso no la hacía menos bella o útil".

Incluso en su discurso contra la gordofobia afirmó que "amaba y atesoraba" su cuerpo tal cual era, incluso señaló que ese cuerpo la llevó a cumplir sus sueños.

Pero a meses de haber conmovido a varios usuarios de redes sociales con un vídeo en el que se pronunció contra los ataques gordofóbicos que recibió, ahora sus seguidores mencionan que: "aunque se ve muy bien, era una lástima que no estuviera de acuerdo consigo misma y dijera que estabas feliz tal como era"; o que "era una lástima que no lograra amarse a si misma, como solía decir".

Pese a las críticas y uno que otro comentario en el que algunos fans celebraron la decisión de Michelle Rodríguez de perder peso, la actriz no se ha pronunciado al respecto, pero quizás lo haga, ya que los temas relacionados con su físico siempre han sido una excusa para externar lo que piensa y cree.