Yadhira Carrillo se encuentra con Juan Collado tras ser liberado; este es su estado de salud

Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, fue liberado el pasado jueves 21 de septiembre debido al delicado estado de salud en el que se encuentra.

De acuerdo con los primeros informes. el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor modificó la medida cautelar del famoso abogado y saldría del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para continuar su proceso en libertad. Recordemos que collado fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ahora, se ha revelado cómo fue el encuentro del político con su esposa Yadhira Carrillo y cuál es su estado de salud. Esto es lo que se sabe.

Así fue el reencuentro entre Juan Collado y Yadhira Carrillo

Desde que se dio a conocer que Juan Collado sería liberado, también se aclaró que no sería exonerado y continuará su proceso en su domicilio; será vigilado 24/7 y tendrá un dispositivo que va a monitorear sus movimientos.

Hasta el momento, la exactriz de Televisa y esposa del licenciado, no ha dado ningún tipo de declaración al respecto, sin embargo, fue la periodista Adela Micha quien a través de su cuenta de Twitter reveló detalles del reencuentro entre ambos.

Yadhira Carrillo se encuentra con Juan Collado tras ser liberado

La titular de 'La Saga', dijo que Juan Collado y Yadhira Carrillo se vieron de nuevo en el hospital Ángeles del Pedregal, donde éste se encuentra internado por problemas cardiacos.

"Me informan que Yadhira Carrillo ya pudo ver a su esposo Juan Collado, quien ha bajado 12 kilos desde que está hospitalizado y quien desde su ingreso al Reclusorio Norte ha sido intervenido del esófago, estómago y cervicales, además de tener cuatro stents coronarios. Actualmente está usando collarín. Y me informan también que la Fiscalía no puso resistencia a la orden de liberación provisional del abogado Collado".

— Adela Micha (@Adela_Micha) September 22, 2023

La defensa de Juan Collado deberá contratar a la empresa que le colocará el brazalete al esposo de Yadhira Carrillo e informar al Centro de Justicia Penal Federal para que fije fecha de audiencia para colocarle el dispositivo; una vez que esto ocurra, el abogado podrá salir del hospital.

De acuerdo con TVyNovelas, Yadhira Carrillo se mostró emocionada cuando se enteró que su esposo, el abogado Juan Collado, saldría del reclusorio.

"Los allegados a la acriz dicen que ella está que no se la cree, que no ha parado de llorar y que la invade una emoción indescriptible", señalan.

